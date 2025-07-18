Endonezya'da Düğün İzdihamında 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Endonezya'da Batı Java eyaletinin Valisi Dedi Mulyadi'nin oğlunun düğününde çıkan izdihamda 1'i çocuk 3 kişi yaşamını yitirdi.

Jakarta Globe'un haberine göre, Batı Java Valisi Dedi Mulyadi'nin en büyük oğlunun düğünü için binlerce kişi Garut bölgesinde toplandı.

Düğünün olduğu alana girmek isteyen kalabalığın kontrolden çıkması sonucu izdiham yaşandı.

İzdihamda aralarında 8 yaşında bir kız çocuğu, 61 yaşında bir kadın ve izdihama müdahale etmeye çalışan 39 yaşındaki bir polis memuru hayatını kaybetti.