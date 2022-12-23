Endonezya'da Depremden Etkilenen Öğrenciler Çadırda Ders Yapıyor
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CiANJUR, 23 Aralık (Xinhua) -- Endonezya'nın Batı Cava eyaletinin Cianjur bölgesine bağlı Mangunkerta köyünde geçen ay meydana gelen depremde derslikleri yıkılan öğrenciler, okul arazisi üzerine kurulan çadırda ders yapıyor, 23 Aralık 2022. (Fotoğraf: Veri Sanovri/Xinhua)
CiANJUR, 23 Aralık (Xinhua) -- Endonezya'nın Batı Cava eyaletinin Cianjur bölgesine bağlı Mangunkerta köyünde geçen ay meydana gelen depremde derslikleri yıkılan öğrenciler, okul arazisi üzerine kurulan çadırda ders yapıyor, 23 Aralık 2022. (Fotoğraf: Veri Sanovri/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel