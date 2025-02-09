Endonezya'da Deniz Yosunu Hasadı Artıyor
Endonezyalı çiftçiler, Batı Cava eyaletinin Kuzey Bekasi bölgesinde deniz yosunu hasadı gerçekleştiriyor. Denizcilik ve Balıkçılık Bakanlığı, artan küresel talebi karşılamak için deniz yosununu öncelikli ürünler arasında belirledi.
BEKASİ, 9 Şubat (Xinhua) -- Endonezyalı çiftçiler Batı Cava eyaletinin Kuzey Bekasi bölgesine bağlı Sungai Niri köyünde deniz yosunu hasadı yapıyor.
Denizcilik ve Balıkçılık Bakanlığı, artan küresel talebi karşılamak amacıyla deniz yosununu beş öncelikli ürününden biri olarak belirledi.
Kaynak: Xinhua / Güncel