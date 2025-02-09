Endonezya'da Deniz Yosunu Hasadı Artıyor

BEKASİ, 9 Şubat (Xinhua) -- Endonezyalı çiftçiler Batı Cava eyaletinin Kuzey Bekasi bölgesine bağlı Sungai Niri köyünde deniz yosunu hasadı yapıyor.

Denizcilik ve Balıkçılık Bakanlığı, artan küresel talebi karşılamak amacıyla deniz yosununu beş öncelikli ürününden biri olarak belirledi.