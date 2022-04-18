Endonezya'da çöken binanın altında kalan 12 kişi öldü - Haberler

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Endonezya'da çöken binanın altında kalan 12 kişi öldü

AA - Saadet Firdevs Aparı - Güncel
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Endonezya'da çöken binanın altında kalan 12 kişi öldü

Endonezya'nın Güney Kalimantan eyaletinde bir binanın çökmesi sonucu en az 12 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Endonezya'nın Güney Kalimantan eyaletinde bir binanın çökmesi sonucu en az 12 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) haberine göre, Güney Kalimantan eyaletinde bir market binası çöktü.

Çöken binanın altında kalan 12 kişi hayatını kaybetti.

AA / Saadet Firdevs Aparı - Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti, Endonezya, Market, Güncel, Haberler

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