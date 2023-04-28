Üye Girişi
Haberi Paylaş
Endonezya'da Çeltik Tarlalarındaki Hasat Mesaisi Havadan Görüntülendi

Endonezya'da Çeltik Tarlalarındaki Hasat Mesaisi Havadan Görüntülendi

Güncel Haberler

BATI CAVA, 28 Nisan (Xinhua) -- Endonezya'nın Batı Cava eyaletindeki köylerde çiftçiler ekin tarlalarında yoğun bir emek sarf ederek çalışıyorlar.

Endonezya'da Çeltik Tarlalarındaki Hasat Mesaisi Havadan GörüntülendiEndonezya'nın Batı Cava eyaletine bağlı Sukamakmur köyünde tarlada çalışan çiftçileri gösteren hava fotoğrafı, 27 Nisan 2023. (Fotoğraf: Veri Sanovri/Xinhua)

BATI CAVA, 28 Nisan (Xinhua) -- Endonezya'nın Batı Cava eyaletindeki köylerde çiftçiler ekin tarlalarında yoğun bir emek sarf ederek çalışıyorlar. Oldukça geniş ve sulak arazilere sahip bölgede tarım önemli bir gelir kaynağı durumunda.

Endonezya'da Çeltik Tarlalarındaki Hasat Mesaisi Havadan GörüntülendiEndonezya'nın Batı Cava eyaletine bağlı Bantarkuning köyünde çeltik tarlalarını gösteren hava fotoğrafı, 27 Nisan 2023. (Fotoğraf: Veri Sanovri/Xinhua)

Endonezya'da Çeltik Tarlalarındaki Hasat Mesaisi Havadan GörüntülendiEndonezya'nın Batı Cava eyaletine bağlı Bantarkuning köyünde çeltik tarlasında çalışan bir çiftçi, 27 Nisan 2023. (Fotoğraf: Veri Sanovri/Xinhua)

Endonezya'da Çeltik Tarlalarındaki Hasat Mesaisi Havadan GörüntülendiEndonezya'nın Batı Cava eyaletine bağlı Bantarkuning köyünde çeltik tarlalarını gösteren hava fotoğrafı, 27 Nisan 2023. (Fotoğraf: Veri Sanovri/Xinhua)

Endonezya'da Çeltik Tarlalarındaki Hasat Mesaisi Havadan GörüntülendiEndonezya'nın Batı Cava eyaletine bağlı Sukamakmur köyünde tarlaları gösteren hava fotoğrafı, 27 Nisan 2023. (Fotoğraf: Veri Sanovri/Xinhua)

Endonezya'da Çeltik Tarlalarındaki Hasat Mesaisi Havadan GörüntülendiEndonezya'nın Batı Cava eyaletine bağlı Bantarkuning köyünde çeltik tarlalarında çalışan çiftçileri gösteren hava fotoğrafı, 27 Nisan 2023. (Fotoğraf: Veri Sanovri/Xinhua)

Endonezya'da Çeltik Tarlalarındaki Hasat Mesaisi Havadan GörüntülendiEndonezya'nın Batı Cava eyaletine bağlı Bantarkuning köyünde çeltik tarlalarında çalışan çiftçileri gösteren hava fotoğrafı, 27 Nisan 2023. (Fotoğraf: Veri Sanovri/Xinhua)

Endonezya'da Çeltik Tarlalarındaki Hasat Mesaisi Havadan GörüntülendiEndonezya'nın Batı Cava eyaletine bağlı Bantarkuning köyünde çeltik tarlalarını gösteren hava fotoğrafı, 27 Nisan 2023. (Fotoğraf: Veri Sanovri/Xinhua) 

Kaynak: Xinhua / Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title