Endonezya'da Çeltik Tarlalarındaki Hasat Mesaisi Havadan Görüntülendi

BATI CAVA, 28 Nisan (Xinhua) -- Endonezya'nın Batı Cava eyaletindeki köylerde çiftçiler ekin tarlalarında yoğun bir emek sarf ederek çalışıyorlar.

Endonezya'nın Batı Cava eyaletine bağlı Sukamakmur köyünde tarlada çalışan çiftçileri gösteren hava fotoğrafı, 27 Nisan 2023. (Fotoğraf: Veri Sanovri/Xinhua)

BATI CAVA, 28 Nisan (Xinhua) -- Endonezya'nın Batı Cava eyaletindeki köylerde çiftçiler ekin tarlalarında yoğun bir emek sarf ederek çalışıyorlar. Oldukça geniş ve sulak arazilere sahip bölgede tarım önemli bir gelir kaynağı durumunda.



Endonezya'nın Batı Cava eyaletine bağlı Bantarkuning köyünde çeltik tarlalarını gösteren hava fotoğrafı, 27 Nisan 2023. (Fotoğraf: Veri Sanovri/Xinhua)

Endonezya'nın Batı Cava eyaletine bağlı Bantarkuning köyünde çeltik tarlasında çalışan bir çiftçi, 27 Nisan 2023. (Fotoğraf: Veri Sanovri/Xinhua)

Endonezya'nın Batı Cava eyaletine bağlı Bantarkuning köyünde çeltik tarlalarını gösteren hava fotoğrafı, 27 Nisan 2023. (Fotoğraf: Veri Sanovri/Xinhua)

Endonezya'nın Batı Cava eyaletine bağlı Sukamakmur köyünde tarlaları gösteren hava fotoğrafı, 27 Nisan 2023. (Fotoğraf: Veri Sanovri/Xinhua)

Endonezya'nın Batı Cava eyaletine bağlı Bantarkuning köyünde çeltik tarlalarında çalışan çiftçileri gösteren hava fotoğrafı, 27 Nisan 2023. (Fotoğraf: Veri Sanovri/Xinhua)

Endonezya'nın Batı Cava eyaletine bağlı Bantarkuning köyünde çeltik tarlalarında çalışan çiftçileri gösteren hava fotoğrafı, 27 Nisan 2023. (Fotoğraf: Veri Sanovri/Xinhua)

Endonezya'nın Batı Cava eyaletine bağlı Bantarkuning köyünde çeltik tarlalarını gösteren hava fotoğrafı, 27 Nisan 2023. (Fotoğraf: Veri Sanovri/Xinhua)