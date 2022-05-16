Endonezya'da Budist Rahipler Vesak Günü Öncesinde Sadaka Topladı - Haberler

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Endonezya'da Budist Rahipler Vesak Günü Öncesinde Sadaka Topladı

Xinhua - Güncel
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Endonezya'da Budist Rahipler Vesak Günü Öncesinde Sadaka Topladı

MALANG, 16 Mayıs (Xinhua) -- Budist rahipler, Endonezya'nın Doğu Java eyaletinde yer alan Malang kentindeki Batu'da, Vesak Günü öncesinde insanlardan sadaka topluyor, 15 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Bisinglasi/Xinhua)

MALANG, 16 Mayıs (Xinhua) -- Budist rahipler, Endonezya'nın Doğu Java eyaletinde yer alan Malang kentindeki Batu'da, Vesak Günü öncesinde insanlardan sadaka topluyor, 15 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Bisinglasi/Xinhua)

Xinhua / Güncel

Endonezya, Mayıs, Güncel, Haberler

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