Endonezya'da Budist Rahipler Vesak Günü Öncesinde Sadaka Topladı - Haberler

Endonezya'da Budist Rahipler Vesak Günü Öncesinde Sadaka Topladı
Xinhua - Güncel
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MALANG, 16 Mayıs (Xinhua) -- Budist rahipler, Endonezya'nın Doğu Java eyaletinde yer alan Malang kentindeki Batu'da, Vesak Günü öncesinde insanlardan sadaka topluyor, 15 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Bisinglasi/Xinhua)
MALANG, 16 Mayıs (Xinhua) -- Budist rahipler, Endonezya'nın Doğu Java eyaletinde yer alan Malang kentindeki Batu'da, Vesak Günü öncesinde insanlardan sadaka topluyor, 15 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Bisinglasi/Xinhua)
Xinhua / Güncel