Endonezya'da botun alabora olması sonucu 26 kişi kayboldu - Haberler

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Endonezya'da botun alabora olması sonucu 26 kişi kayboldu

AA - Şeyma Uzundere - Güncel
Endonezya'da botun alabora olması sonucu 26 kişi kayboldu

Endonezya'nın Sulawesi Adası açıklarında bir botun alabora olduğu ve botta bulunan 26 kişinin kaybolduğu bildirildi.

Endonezya'nın Sulawesi Adası açıklarında bir botun alabora olduğu ve botta bulunan 26 kişinin kaybolduğu bildirildi.

Yerel basındaki haberlerde, 26 Mayıs Perşembe günü Makassar'daki Paotere Limanı'ndan hareket eden botun, dün alabora olduğu belirtildi.

Batan botta 43 kişinin bulunduğu ve bazı yolcuların yardım botları ile kurtarılarak yakındaki Banjarmasin ve Jeneponto şehirlerine taşındığı ifade edildi.

Yetkililer, kazaya kötü hava şartlarının ve yakıt eksikliğinin yol açmış olabileceğini aktarırken kayıp 26 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bilgisini paylaştı.

AA / Şeyma Uzundere - Güncel

Sulavesi Adası Endonezya Mayıs Güncel Haberler

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