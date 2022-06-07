Endonezya'da bir albay, iki kişiyi öldürmekten müebbet hapis cezası aldı - Haberler

KUALA Endonezya'da bir albay, iki kişiyi öldürmek suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Ordudan ihraç edilmeden önce albay olan Priyanto, insanları bağımsızlığından yoksun bırakmak, iki kişiyi öldürmek, cesetleri gizlice ortadan kaldırmak suçlarından müebbet hapis cezasına çarptırıldı ve askeri unvanı elinden alındı.

Priyanto, aralık ayında Batı Java eyaletinde iki astıyla birlikteyken 17 yaşındaki Handi Saputra'nın kontrolünde ve 14 yaşındaki Salsabila'nın da üzerinde olduğu motosiklete çarptı.

Endonezya'nın başkenti Cakarta'daki duruşmada Priyanto, gençler hareket etmedikleri ve nefes almadıkları için öldüklerini düşünerek "iki cesedi" atmaya karar verdiğini itiraf etti.

Ancak iki kurbanın olay yerinde Priyanto'nun arabasına taşınmasına yardım eden bir sivil de dahil bir dizi tanık, Handi'nin hala hareket ettiğini ve acı içinde inlediğini söyledi.

Priyanto, yaralıları hastaneye götürmek yerine astlarına kurbanları arabaya koymalarını emretti.

Astlarının söz konusu emre karşı çıkmasına rağmen Priyanto, yaralıların nehirde sürüklenerek kaybolacağını ya da hayvanlar tarafından yenileceklerini umarak "cesetleri" en yakın bölgedeki büyük nehre atmaya karar verdi.

İki ceset, olaydan 3 gün sonra bölge halkı tarafından Orta Java eyaletindeki ayrı nehirlerde bulundu.

Yargıçlardan biri, söz konusu davanın askerlere öldürmek için eğitilmiş olmalarına rağmen insan haklarına saygı göstermeleri konusunda bir ders vermeyi amaçladığını söyledi.