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Endonezya'da Bayram Trafiği Başladı

Endonezya'da Bayram Trafiği Başladı

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KARAWANG, 19 Nisan (Xinhua) -- Endonezya'nın Batı Java eyaletinin Karawang kentinde bulunan Cikampek Utama gişelerinde Ramazan Bayramı öncesi yoğun trafik yaşanmaya başladı, 19 Nisan 2023. (Fotoğraf: Adishree JR/Xinhua)

KARAWANG, 19 Nisan (Xinhua) -- Endonezya'nın Batı Java eyaletinin Karawang kentinde bulunan Cikampek Utama gişelerinde Ramazan Bayramı öncesi yoğun trafik yaşanmaya başladı, 19 Nisan 2023. (Fotoğraf: Adishree JR/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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