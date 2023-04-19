Endonezya'da Bayram Trafiği Başladı
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KARAWANG, 19 Nisan (Xinhua) -- Endonezya'nın Batı Java eyaletinin Karawang kentinde bulunan Cikampek Utama gişelerinde Ramazan Bayramı öncesi yoğun trafik yaşanmaya başladı, 19 Nisan 2023. (Fotoğraf: Adishree JR/Xinhua)
KARAWANG, 19 Nisan (Xinhua) -- Endonezya'nın Batı Java eyaletinin Karawang kentinde bulunan Cikampek Utama gişelerinde Ramazan Bayramı öncesi yoğun trafik yaşanmaya başladı, 19 Nisan 2023. (Fotoğraf: Adishree JR/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel