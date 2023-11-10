Endonezya'da Balina Köpekbalığı Karaya Vurdu
- Güncelleme:
Güncel Haberler
YOGYAKARTA, 10 Kasım (Xinhua) -- Endonezya'nın Yogyakarta kentindeki bir plajda karaya vurmuş bir balina köpekbalığının gövdesini taşımaya çalışan kurtarma personeli, 9 Kasım 2023. (Fotoğraf: Agung Supriyanto/Xinhua)
YOGYAKARTA, 10 Kasım (Xinhua) -- Endonezya'nın Yogyakarta kentindeki bir plajda karaya vurmuş bir balina köpekbalığının gövdesini taşımaya çalışan kurtarma personeli, 9 Kasım 2023. (Fotoğraf: Agung Supriyanto/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel