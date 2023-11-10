Haberler

Endonezya'da Balina Köpekbalığı Karaya Vurdu

 - Güncelleme:

Güncel Haberler

YOGYAKARTA, 10 Kasım (Xinhua) -- Endonezya'nın Yogyakarta kentindeki bir plajda karaya vurmuş bir balina köpekbalığının gövdesini taşımaya çalışan kurtarma personeli, 9 Kasım 2023. (Fotoğraf: Agung Supriyanto/Xinhua)

YOGYAKARTA, 10 Kasım (Xinhua) -- Endonezya'nın Yogyakarta kentindeki bir plajda karaya vurmuş bir balina köpekbalığının gövdesini taşımaya çalışan kurtarma personeli, 9 Kasım 2023. (Fotoğraf: Agung Supriyanto/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

10 Kasım Güncel Haberler

title