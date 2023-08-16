Endonezya'da Bağımsızlık Günü Kutlamalarına Hazırlık Yapılıyor
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CAKARTA, 16 Ağustos (Xinhua) -- Endonezya'nın Orta Cava eyaletindeki Sragen ilçesine bağlı Sidokerto köyünde, 78. Bağımsızlık Günü hazırlıkları kapsamında Endonezya ulusal bayraklarını yıkayan öğrenciler, 15 Ağustos 2023. 17 Ağustos, Endonezya'nın Bağımsızlık Günü olarak kutlanıyor.
CAKARTA, 16 Ağustos (Xinhua) -- Endonezya'nın Orta Cava eyaletindeki Sragen ilçesine bağlı Sidokerto köyünde, 78. Bağımsızlık Günü hazırlıkları kapsamında Endonezya ulusal bayraklarını yıkayan öğrenciler, 15 Ağustos 2023.
17 Ağustos, Endonezya'nın Bağımsızlık Günü olarak kutlanıyor. (Fotoğraf: Bram Selo/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel