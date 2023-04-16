Endonezya'da ayrılıkçı grupların saldırısında en az 6 askerin öldüğü ileri sürüldü

Endonezya'nın güneyindeki Papua eyaletinde ayrılıkçı silahlı grupların, askeri birliğe düzenlediği saldırıda en az 6 askerin öldüğü, 30 askerin ise kayıp olduğu belirtiliyor.

Endonezya'nın güneyindeki Papua eyaletinde ayrılıkçı silahlı grupların, askeri birliğe düzenlediği saldırıda en az 6 askerin öldüğü, 30 askerin ise kayıp olduğu belirtiliyor.

Yerel medya kaynaklarının Endonezya askeri raporlarına dayandırdığı haberlere göre, şubat ayında kaçırılan Yeni Zelandalı pilot Phillip Mark Mehrtens'i kurtarmak için operasyona katılan 36 kişilik askeri birlik, ayrılıkçı "Batı Papua Özgürlük Ordusu"na bağlı silahlı kişilerin saldırısına uğradı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre en az 6 askerin öldüğü, 30 civarında askerin ise kayıp olduğu ileri sürüldü.

Kayıp askerlerin bir bölümünün saldırgan grup tarafından alıkonulduğu, diğerlerinin ise ormanlık alanda saklandığı tahmin ediliyor.

Endonezya Ordusu adına basına açıklamalarda bulunan Albay Herman Taryaman, saldırıyı doğrularken, ilk etapta bir askerin öldüğünü teyit edebildiklerini söyledi.

Askeri birliğin, Yeni Zelandalı pilot Mehrtens'i kurtarmak üzere operasyona katılan askerlerden bir grup olduğunu aktaran Taryaman, 30 civarında askerin bulunması için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Taryaman, "Henüz kaç Endonezya askerinin öldüğü veya yaralandığına dair net bilgi yok elimizde. Arama kurtarma çalışmalarımız sürüyor. Ancak, şiddetli yağmur, sisli hava şartları ve iletişim sorunları nedeniyle bu çalışmalarımız çok ağır ilerliyor." ifadelerini kullandı.

Ayrılıkçı silahlı gruba bağlı Sebby Sambom adındaki sözcü ise medya kaynaklarına gönderdiği açıklamada, saldırının, geçen ay öldürülen iki üyelerinin intikamını almak için yapıldığını ve en az 9 askerin öldürüldüğünü iddia etti.

Endonezya topraklarına katıldığı 1963'e kadar Hollanda kontrolündeki Papua bölgesinde, ayrılıkçı silahlı gruplarca bağımsızlık yanlısı faaliyetler yürütülüyor.

Endonezya hükümeti, 1969 referandumunda Papua halkının Endonezya çatısı altında kalmayı kabul etmesi nedeniyle Papua'nın Endonezya'ya ait olduğunu savunuyor.