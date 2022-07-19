Endonezya'da askeri eğitim uçağının düşmesi sonucu pilot öldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Endonezya'da askeri eğitim uçağının düşmesi sonucu pilot öldü

AA - Büşra Selvi Öğütcen - Güncel
 - Güncelleme:
Endonezya'da askeri eğitim uçağının düşmesi sonucu pilot öldü

Endonezya'nın Java Adaları'nda askeri eğitim uçağının düşmesi sonucu pilot hayatını kaybetti.

Endonezya'nın Java Adaları'nda askeri eğitim uçağının düşmesi sonucu pilot hayatını kaybetti.

Endonezya Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığı Sözcüsü Indan Gilang, Güney Kore yapımı T-50 Golden Eagle (Altın Kartal) tipi jetin akşam düzenlenen taktik önleme eğitiminde, Iswahyudi Hava Üssü'nden kalkışından 1 saat sonra düştüğünü açıkladı.

Gilang, Java'nın Blore bölgesinde çalılıklara düşen uçağın pilotunun öldüğünü belirtti.

Uçağın düşme nedeni henüz bilinmiyor.

Endonezya'da 2015 yılında T-50 Golden Eagle tipi jet düşmüş, iki pilotu hayatını kaybetmişti.

AA / Büşra Selvi Öğütcen - Güncel

Pilot Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title