Endonezya'da askeri eğitim uçağının düşmesi sonucu pilot öldü Endonezya'nın Java Adaları'nda askeri eğitim uçağının düşmesi sonucu pilot hayatını kaybetti. Endonezya'nın Java Adaları'nda askeri eğitim uçağının düşmesi sonucu pilot hayatını kaybetti. Endonezya Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığı Sözcüsü Indan Gilang, Güney Kore yapımı T-50 Golden Eagle (Altın Kartal) tipi jetin akşam düzenlenen taktik önleme eğitiminde, Iswahyudi Hava Üssü'nden kalkışından 1 saat sonra düştüğünü açıkladı. Gilang, Java'nın Blore bölgesinde çalılıklara düşen uçağın pilotunun öldüğünü belirtti. Uçağın düşme nedeni henüz bilinmiyor. Endonezya'da 2015 yılında T-50 Golden Eagle tipi jet düşmüş, iki pilotu hayatını kaybetmişti. AA / Büşra Selvi Öğütcen - Güncel Pilot Güncel Haberler

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