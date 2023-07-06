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Endonezya'da Ananas Hasadı Başladı

Endonezya'da Ananas Hasadı Başladı

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LAMPUNG, 6 Temmuz (Xinhua) -- Endonezya'nın Lampung eyaletine bağlı Terbanggi Besar'daki bir ananas dikim bahçesinde toplama makinesiyle ananas toplayan insanların havadan çekilmiş fotoğrafı, 5 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Xu Qin/Xinhua)

LAMPUNG, 6 Temmuz (Xinhua) -- Endonezya'nın Lampung eyaletine bağlı Terbanggi Besar'daki bir ananas dikim bahçesinde toplama makinesiyle ananas toplayan insanların havadan çekilmiş fotoğrafı, 5 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Xu Qin/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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