Endonezya'da Ananas Hasadı Başladı
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LAMPUNG, 6 Temmuz (Xinhua) -- Endonezya'nın Lampung eyaletine bağlı Terbanggi Besar'daki bir ananas dikim bahçesinde toplama makinesiyle ananas toplayan insanların havadan çekilmiş fotoğrafı, 5 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Xu Qin/Xinhua)
LAMPUNG, 6 Temmuz (Xinhua) -- Endonezya'nın Lampung eyaletine bağlı Terbanggi Besar'daki bir ananas dikim bahçesinde toplama makinesiyle ananas toplayan insanların havadan çekilmiş fotoğrafı, 5 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Xu Qin/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel