Endonezya'da Anak Krakatau Yanardağı'nda patlamalar meydana geldi - Haberler

Endonezya'da Anak Krakatau Yanardağı'nda patlamalar meydana geldi KUALA Endonezya'nın Anak Krakatoa Adası'nda bulunan Anak Krakatau Yanardağı'nda (Krakatoa'nın çocuğu) patlamalar meydana geldiği bildirildi. KUALA Endonezya'nın Anak Krakatoa Adası'nda bulunan Anak Krakatau Yanardağı'nda (Krakatoa'nın çocuğu) patlamalar meydana geldiği bildirildi. CGTN'nin, Endonezya Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Ajansına dayandırdığı haberine göre, Sumatra ve Java adaları arasında bulunan Anak Krakatau Yanardağı'nda hareketlilik gözlemlendi. Patlamaların ardından yanardağın püskürttüğü kül tabakası 500 metre yüksekliğe ulaştı. AA / İdris Sülün - Güncel Güncel Haberler

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