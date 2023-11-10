Endonezya'da 62 Yıl Aradan Sonra Uzun Gagalı Dikenli Karıncayiyen Görüntülendi

Endonezya'nın güneyindeki Papua eyaletinde 62 yıl aradan sonra uzun gagalı dikenli karıncayiyen görüntülendi.

Oxford Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cenderawashih Üniversitesi ile Endonezya Ulusal Araştırma ve İnovasyon Ajansının (BRIN) da dahil olduğu araştırma ekibi, Cyclops Dağları'nda ortak keşif gezisi düzenledi.

Ekip, Cyclops Dağları'na kurdukları uzaktan takip kameralarıyla, dikenli karıncayiyeni görüntüledi.

Araştırma ekibi ayrıca keşif gezisinde, en son 2008'de görülen bal yiyen bir kuş türü ve çeşitli böcek türlerine rastladı.

Araştırmacılar tarafından sadece bir kez 1961'de görüntülenen ve tek delikliler (monotremata) takımından olan uzun gagalı dikenli karıncayiyen, diğer memelilerin aksine yumurtlayarak çoğalıyor.

Adını ünlü doğa bilimci İngiliz Sir David Attenborough'dan alan dikenli karıncayiyen, tek deliklilerin geriye kalan 5 türünden birisi.

"Attenborough'un uzun gagalı dikenli karıncayiyeni", bugüne kadar Cyclops Dağları dışında hiçbir yerde görülmedi.

Bulunmaları oldukça zor olan dikenli karıncayiyenler, Uluslararası Doğal Hayatı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğinin (IUCN) nesli tehdit altındaki türlerin kırmızı listesinde yer alıyor.