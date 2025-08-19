Endonezya'da 6.0 Büyüklüğünde Deprem: 29 Yaralı

Endonezya'nın Orta Sulawesi eyaletindeki Poso bölgesinde meydana gelen 6,0 büyüklüğündeki depremde en az 29 kişi yaralandı. Asker ve polisler, hasar gören binaları temizlemek için görev yapıyor.

POSO, 19 Ağustos (Xinhua) -- Endonezya'nın Orta Sulawesi eyaletindeki Poso bölgesinde meydana gelen 6,0 büyüklüğündeki depremin ardından hasar gören binayı temizleyen asker ve polisler, 18 Ağustos 2025.

Endonezya Ulusal Afet Yönetim Kurumu yaptığı açıklamada, pazar günü erken saatlerde meydana gelen 6,0 büyüklüğündeki depremde en az 29 kişinin yaralandığını belirtti. (Fotoğraf: Rian Darmawan/Xinhua)

