Endonezya'da 5,9 Milyar Dolarlık Elektrikli Araç Batarya Tesisi Temeli Atıldı

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Endonezya'nın Batı Java eyaletinde temeli atılan 5,9 milyar dolarlık elektrikli araç batarya tesisi, 8 bin istihdam yaratması hedefleniyor. Proje, 2026 yılında faaliyete geçerek, ülkede enerji bağımsızlığını artırmayı amaçlıyor.

Endonezya'da temeli atılan 5,9 milyar dolarlık elektrikli araç batarya tesisinin 8 bin istihdam oluşturması hedefleniyor.

Antara ajansının haberine göre ülkenin Batı Java eyaletinin Karawang bölgesinde yeni entegre elektrikli araç batarya tesisinin temeli atıldı.

Temel atma törenine Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto katıldı.

Prabowo yaptığı konuşmada, ulusun kalkınmasının doğal kaynakları yüksek değerli ürünlere dönüştürmeye bağlı olduğunu bildirdi.

Elektrikli araç batarya ekosistemini geliştirmeyi hedeflediklerini kaydeden Prabowo, ulusal enerji bağımsızlığına ulaşmayı arzuladıklarını söyledi.

Prabowo, "En geç beş, altı yıl içinde enerji bağımsızlığına ulaşacağız. Ana yollardan biri güneş enerjisi ve anahtar pil teknolojisi" dedi.

2026 sonunda faaliyete geçecek

Kabine Sekreterliği açıklamasına göre proje, 8 bin doğrudan ve 35 bin dolaylı istihdam oluşturacak.

5,9 milyar dolarlık yatırım değerine sahip ve 3 bin 23 hektarlık bir alanı kaplayan tesisin, 2026 yılı sonunda faaliyete geçmesi hedefleniyor.

İlk aşamada 6,9 gigavatsaatlik (GWh) ??kapasitede çalışacak tesis, ilerleyen süreçte kapasitesini 15 GWh'ye çıkaracak.

Yerli ve yabancı kuruluşların yer aldığı "ANTAM-IBC-CBL" konsorsiyumu liderliğindeki tesis, Güneydoğu Asya'nın en büyük entegre elektrikli araç batarya yerleşkesi olarak nitelendiriliyor.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel
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