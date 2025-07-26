Endonezya'da 5,7 Büyüklüğünde Deprem
Endonezya'nın Sorong şehrinin 60 kilometre kuzeydoğusunda 5,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem sonrası can veya mal kaybı yaşanmadığı bildirildi.
Endonezya'nın Sorong şehrinin 60 kilometre kuzeydoğusunda 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezine (USGS) göre, merkez üssü Sorong şehrinin 60 kilometre kuzeydoğusunda 5,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Yaklaşık 10 kilometre derinlikte kaydedilen deprem sonrası can veya mal kaybı bildirilmedi.
Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
Kaynak: AA / Irmak Akcan - Güncel