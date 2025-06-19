Endonezya'da 1.950 Kaplumbağa Yumurtası Yasa Dışı Nakil Girişimi Engellendi

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Endonezya'da, koruma altındaki 1.950 kaplumbağa yumurtasının yasa dışı olarak Malezya'ya taşınma girişimi, Denizcilik ve Balıkçılık Bakanlığı tarafından engellendi. Ele geçirilen yumurtaların piyasa değeri yaklaşık 1.800 ABD doları olarak belirlenmiştir.

CAKARTA, 19 Haziran (Xinhua) -- Endonezyalı yetkililer, koruma altındaki 1.950 kaplumbağa yumurtasının yasa dışı yollardan Malezya'ya nakledilmesine yönelik girişimi engelledi.

Endonezya Denizcilik ve Balıkçılık Bakanlığı Denetim Genel Müdürü Pung Nugroho çarşamba günü yaptığı açıklamada Batı Kalimantan eyaletindeki Sambas Bölgesi limanında salı günü operasyon düzenlendiğini söyledi.

Nugroho tüketim veya üreme amaçlı olduğu iddia edilen yumurtaların Riau Adaları eyaletine bağlı Tambelan Adası'ndan bir gemiyle taşındığını belirtti.

Nugroho ayrıca operasyonun Denizcilik ve Balıkçılık Bakanlığı ile Batı Kalimantan'daki Wilker Sintete Hayvan ve Balık Karantina Merkezi personelinin katılımıyla oluşturulan ortak ekip tarafından gerçekleştirildiğini söyledi.

Ele geçirilen yumurtaların piyasa değerinin 29,25 milyon Endonezya rupisi (yaklaşık 1.800 ABD doları) olduğu tahmin ediliyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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