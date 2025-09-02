Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto'dan Protesto Açıklaması

Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, milletvekilleri maaşları ve yüksek ödeneklere tepki olarak başlatılan ve en az 4 kişinin öldüğü, 43 kişinin de yaralandığı protesto ile şiddet eylemlerine karşı "geri adım atmayacağını" söyledi.

Jakarta Globe'un haberine göre Subianto, başkent Cakarta'nın doğusundaki bir hastanede yaralıları ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, şiddet olaylarının "göstericiler değil, kargaşa çıkarmak isteyen gruplar" tarafından başlatıldığını savundu.

Subianto, şiddet eylemlerine dönüşen protestolarda "niyetin taleplerin dile getirilmesi" olmadığını ileri sürerek "Amaçları kaos çıkarmak, halkın yaşamını sekteye uğratmak ve yoksulluğu sona erdirmeyi amaçlayan kalkınma çabalarını sabote etmek." dedi.

Parlamento binasının kundaklanmasını da "demokrasiye saldırı" olarak nitelendiren Subianto, "Parlamento binası ulusal egemenliği temsil eder. Onu yakmak, niyetin protesto değil, huzursuzluk çıkarmak olduğunu gösteriyor. Bir adım bile geri atmayacağım. Halkın benim yanımda olduğuna inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Subianto, güvenlik güçlerinin şiddet eylemlerinde orantısız güç kullanması karşısında "hayal kırıklığına uğradığını kaydederek olaylarda sorumluluğu bulunanların cezalandırılacağını belirtti.

Siyasi partilerin milletvekillerine sağlanan bazı ayrıcalık ve ödenekleri iptal etme kararı aldığını vurgulayan Subianto, ayrıca, şiddet eylemlerinde yaralanan polislere terfi verilmesi talimatı da verdi.

Endonezya'daki gösteriler

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da 28 Ağustos'ta Ulusal Parlamento binası yakınında milletvekilleri maaşları ve yüksek ödeneklere karşı düzenlenen gösteriye kolluk kuvvetleri müdahale etmişti.

Bu sırada gösteri noktasına yakın bir yerden geçtiği tahmin edilen bir motosiklet, polis aracı tarafından ezilmiş, motosikletin sürücüsü 21 yaşındaki Affan Kurniawan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Gösteriler, Affan'ın ölümünün ardından şiddetlenmişti.

Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto, olay yerinde görevli polis memurlarının "aşırı eylemlerini" kınadığını belirtmiş, "Yürürlükteki kurallara aykırı ve uygunsuz davranıldığı tespit edilirse, yasalara uygun olarak en katı yaptırımı uygulayacağız." ifadesini kullanmıştı.

Olayın ardından açılan soruşturma kapsamında 7 polis memuru gözaltına alınmıştı.

Gösteriler, başkent Cakarta başta olmak üzere Yogyakarta, Bandung, Semarang, Surabaya ve Medan şehirlerine de yayılmıştı. Yerel basındaki haberlere göre, göstericiler bazı milletvekillerinin evlerini de yağmalamıştı.

Subianto, ülke genelindeki protestoları yakından takip etmek için 3 Eylül'de planlanan Çin ziyaretini iptal etmişti.

Cumhurbaşkanı Subianto, dün yaptığı açıklamada, milletvekillerinin ödenekleri ve yurt dışı seyahatlerinin geçici durdurulması dahil bazı meclis politikalarının iptaline karar verildiğini duyurmuştu.