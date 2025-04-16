Endonezya, Çin'e Balıkçılık Ürünleri İhracatını Artırmayı Hedefliyor

CAKARTA, 16 Nisan (Xinhua) -- Endonezya Denizcilik ve Balıkçılık Bakanlığı, ülkenin önde gelen ihracat adreslerinden olan Çin'de balıkçılık ürünlerine artan talep nedeniyle bu ürünlerin ülkeye sevkiyatını artırmayı hedeflediklerini belirtti.

Endonezya'nın resmi Antara Haber Ajansı'nın salı günü yayımladığı bakanlık verilerine göre geçen yıl Çin'e 1,24 milyar ABD doları tutarında balıkçılık ürünü ihraç eden Endonezya, bu yıl bu ihracat rakamını 1,29 milyar ABD dolarına çıkarmayı hedefliyor.

Bakanlığa bağlı Deniz ve Balıkçılık Ürünleri Kalite Denetim Ajansı Başkanı Ishartini, "İhraç ürünlerini çeşitlendirmek ve ihracat hacmini artırmak üzere ülkedeki ilgili bakanlıklar, kurumlar ve Endonezya'nın Beijing Büyükelçiliği ile sinerji yakaladık" dedi.

Çin'e yapılan su ürünleri ihracatı, 2023 yılında 1,14 milyar ABD doları iken 2022 yılında bu rakamın 1,12 milyar ABD dolarına çıkması su ürünlerine talebin yükseldiğini ortaya koyuyor.

Bu yılki hedefe ulaşmak için ürün kalitesi ve güvenliğini artırma çalışmaları yapan hükümet, söz konusu ürünleri Çin pazarına ihraç edebilecek firma sayısını mart ayında 544'e yükseltti.