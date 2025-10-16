Haberler

Endonezya, Çin'den Chengdu J-10 Savaş Uçakları Alacak

Güncelleme:
Endonezya hükümeti, Çin'den 10 adet Chengdu J-10 savaş uçağı satın alacaklarını açıkladı. Uçaklar, kısa süre içinde Cakarta semalarında uçacak.

Endonezya hükümeti, Çin'den satın almaya hazırlandıkları Chengdu J-10 savaş uçaklarının yakında Cakarta semalarında olacağını bildirdi.

Antara ajansının haberine göre, Endonezya Savunma Bakanı Sjafrie Sjamsoeddin, gazetecilere açıklamasında, Çin'den 10 adet Chengdu J-10 savaş uçağı satın almaya hazırlandıklarını söyledi.

Chengdu J-10 savaş uçaklarının yakında Cakarta semalarında uçacağını kaydeden Sjamsoeddin, uçakların teslimat tarihine ilişkin bilgi vermedi.

SCMP haberinde, satın alım sonrası Endonezya'nın, Pakistan'dan sonra bu savaş uçaklarını kullanan ikinci yabancı ülke olacağı belirtildi.

AVIC Chengdu Aircraft Industry Group tarafından üretilen J-10 savaş uçakları, Çin ordusunun envanterindeki en güçlü ürünlerden biri olarak gösteriliyor.

Endonezya, J-10 satın alma planını eylülde kamuoyuna duyurmuştu.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel
Haberler.com
