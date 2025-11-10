Haberler

Endonezya, Cakarta'da Şiddetli Yağışlar İçin Bulut Tohumlama Yöntemi Uyguluyor

Güncelleme:
Endonezya hükümeti, Cakarta çevresindeki şiddetli yağışların etkisini azaltmak amacıyla bulut tohumlama yöntemiyle havadan deniz tuzu püskürtme işlemi gerçekleştirdi. Uygulama sonucunda yaklaşık 1,6 ton deniz tuzu atmosfere bırakıldı.

Endonezya'da hükümet, başkent Cakarta'nın çevresinde etkisini sürdüren şiddetli yağışları hafifletmek için "bulut tohumlama" yöntemiyle havadan deniz tuzu püskürttü.

The Jakarta Globe sitesindeki habere göre, Endonezya Ulusal Afet Merkezi (BPBD), yağış miktarını ve türünü değiştirmek amacıyla "bulut tohumlama" yöntemine başvurdu.

Cakarta'nın çevre bölgelerinde etkili olan şiddetli yağış ve sellerle mücadele kapsamında uygulanan bulut tohumlama yöntemiyle havadan deniz tuzu püskürtüldü.

Batı Cava eyaletine bağlı Sukabumi ve Cava Adası'nın batısındaki Banten bölgesinde 5 gün süren uygulama sonunda uçaklar yardımıyla yaklaşık 1,6 ton deniz tuzu atmosfere bırakıldı.

Yetkililer, bu uygulamanın şiddetli yağmur getiren bulutların, Cakarta'ya ulaşmadan etkisini azaltarak sel riskini önlemeyi amaçladığını belirtti.

500
