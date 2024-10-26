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Endonezya BRICS'e Katılmak İstediğini Duyurdu

Endonezya BRICS'e Katılmak İstediğini Duyurdu
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Endonezya, BRICS grubuna katılma niyetini resmen açıkladı. Dışişleri Bakanı Sugiono, bu kararın ülkenin bağımsız dış politikasını yansıttığını ve BRICS'in Endonezya'nın hedefleri ile örtüştüğünü belirtti.

CAKARTA, 26 Ekim (Xinhua) -- Güneydoğu Asya'nın en büyük ekonomisi Endonezya, çok uluslu grup BRICS'i gelişmekte olan ülkeler arasındaki işbirliğini güçlendirmek için hayati bir platform olarak görerek, bu gruba katılma niyetini resmen ifade etti.

Niyet, Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono tarafından Perşembe günü Rusya'nın Kazan kentinde düzenlenen BRICS Zirvesi'nde açıklandı.

Sugiono yaptığı yazılı açıklamada "BRICS'e katılma isteğimiz bağımsız ve aktif dış politikamızı yansıtmaktadır" dedi.

Sugiono, BRICS'in önceliklerinin Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto'nun gıda ve enerji güvenliği, yoksulluğun azaltılması ve insan kaynaklarının geliştirilmesi gibi hedefleriyle yakından örtüştüğünü de sözlerine ekledi.

Sugiono, "BRICS'i Küresel Güney'in ortak çıkarlarını ele almak ve ilerletmek için doğru bir araç olarak görüyoruz" dedi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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