Endonezya, Batı Papua'da isyancılar tarafından öldürülen 4 askerinin cesetlerine ulaştı

Endonezya güvenlik güçleri, ayrılıkçı "Batı Papua Özgürlük Ordusu"na bağlı silahlı kişilerce şubatta kaçırılan Yeni Zelandalı pilot Phillip Mark Mehrtens'i kurtarma operasyonunda, isyancılar tarafından öldürülen 4 askerin cesetlerinin bulunduğunu açıkladı.

Mehrtens'i kurtarmak için geçen hafta operasyona katılan 36 kişilik askeri birliğin, ayrılıkçı Batı Papua Özgürlük Ordusuna bağlı silahlı kişilerce dağlık Papua Highlands eyaletindeki Nduga ilçesinde pusuya düşürülmesinden bu yana 4 askere ulaşılamıyordu.

Bir askeri yetkili, güvenlik güçlerinin 15 metre derinlikteki bir vadiye düşen bir askerin de dahil olduğu cesetlere dün ulaştığını söyledi.

Yetkili, güvenlik güçlerinin kayıp olan beşinci askeri aradığını ancak kötü hava koşulları ve sarp ormanlık arazinin, arama ve tahliye operasyonlarını engellediğini bildirdi.

36 kişilik askeri birlik saldırıya uğramıştı

Yerel basına 16 Nisan'da yansıyan haberlere göre, söz konusu askeri birlik, ayrılıkçı Batı Papua Özgürlük Ordusu bağlı silahlı kişilerin saldırısına uğramıştı.

Ayrılıkçı Batı Papua Özgürlük Ordusu Sözcüsü Sebby Sambom, saldırıda öldürülen 12 askerin cesetlerinin kendilerinde olduğunu, bunlardan 9'unun yaralı ele geçirilip infaz edildiğini öne sürmüştü.

Endonezya Genelkurmay Başkanı Yudo Margono ise saldırıda 12 askerin öldüğünü reddetmiş, saldırıda bir askerin öldüğü, 4 askerin kayıp olduğunu duyurmuştu. Saldırıda 5 askerin de yaralandığı bilgisini paylaşan Margono, diğer askerlerin ise görev yerlerine döndüğünü kaydetmişti.

Yerel basına yansıyan haberlerde ise saldırıda ilk belirlemelere göre en az 6 askerin öldüğü, 30 civarında askerin ise kayıp olduğu ileri sürülmüştü.

Endonezya topraklarına katıldığı 1963'e kadar Hollanda kontrolündeki Papua bölgesinde, ayrılıkçı silahlı gruplarca bağımsızlık yanlısı faaliyetler yürütülüyor.

Endonezya hükümeti, 1969 referandumunda Papua halkının Endonezya çatısı altında kalmayı kabul etmesi nedeniyle Papua'nın Endonezya'ya ait olduğunu savunuyor.