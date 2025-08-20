Endonezya Bağımsızlık Günü Resepsiyonu Ankara'da Kutlandı

Endonezya'nın Ankara Büyükelçiliği ev sahipliğinde Endonezya Bağımsızlık Günü vesilesiyle resepsiyon düzenlendi.

Büyükelçilik konutunda düzenlenen resepsiyona, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Achmad Rizal Purnama, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Türkiye-Endonezya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, TAIS Genel Müdürü Doğan Beşcan, Cakarta Vali Yardımcısı Rano Karno, Ankara'da görev yapan diplomatik misyon temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

İki ülkenin halk danslarının sergilenmesiyle başlayan resepsiyon, milli marşların okunmasıyla devam etti.

Burada konuşan Büyükelçi Purnama, Endonezya- Türkiye ilişkilerinin 75'inci, Endonezya'nın bağımsızlığının 80'inci yıl dönümü vesilesiyle bugün iki ayrı tarihi dönüm noktasının kutlandığını belirtti.

Endonezya ile Türkiye arasındaki ortaklığın diplomasinin ötesine olduğunu vurgulayan Purnama, bu ortaklığın zor zamanlarda güven, insanlık ve dayanışma üzerine kurulu olduğunu söyledi.

Purnama, Türkiye'nin 2004'teki tsunami felaketinde Endonezya'ya yardım eli uzatan ilk ülkelerden biri olduğuna ve Endonezya'nın Açe bölgesinde bir "Türk Köyü" inşa ettiğine dikkati çekti.

Benzer şekilde ülkesinin de 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde Türkiye'nin yanında durarak Hatay'da "Endonezya Köyü" inşa ettiğini belirten Purnama, iki ülke arasındaki olumlu ilişkilere değindi.

"Bugün ilişkilerimiz her zamankinden daha güçlü"

Purnama, "Bugün ilişkilerimiz her zamankinden daha güçlü. En üst düzeyde, iki Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi; dışişleri, savunma, sanayi, enerji, sağlık ve eğitim gibi tüm stratejik sektörlerde kapsamlı ikili mekanizmalarla destekleniyor." dedi.

Büyükelçi Purnama, TAIS Shipyards, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), ROKETSAN ve BAYKAR ile savunma alanında işbirliği yaptıklarını dile getirdi.

Purnama, sağlık, altyapı ve enerji alanlarındaki stratejik işbirliğine işaret ederek, iki ülke liderlerinin 10 milyar dolar değerinde belirlediği ticaret hedefine ulaşmak için engellerin ortadan kaldırılması gerektiğini belirtti.

"Endonezya ve Türkiye, Müslüman çoğunluğa sahip en büyük iki ülkedir ve küresel güneyin liderleridir." diye konuşan Purnama, Gazze'deki soykırımın sona ermesi gerektiğini ve iki devletli çözümün tek yol olduğunu vurguladı.

Purnama, iki ülke arasındaki ortaklığın önemine işaret ederek "2050'de, ortaklığımızın yüzüncü yıl dönümünde tekrar bir araya geldiğimizde adalet, barış ve herkes için fırsatların olduğu bir dünya olmuş olsun." temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından davetlilere yöresel yemek ikramı yapıldı.