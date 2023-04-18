Endonezya, ayrılıkçıların saldırısında 12 askerin öldüğü iddialarını yalanladı

Endonezya Genelkurmay Başkanı Yudo Margono, ülkenin güneyindeki Papua eyaletinde ayrılıkçı silahlı grupların askeri birliğe düzenlediği saldırıda 12 askerin öldüğü iddialarının asılsız olduğunu belirtti.

Endonezya Genelkurmay Başkanı Yudo Margono, ülkenin güneyindeki Papua eyaletinde ayrılıkçı silahlı grupların askeri birliğe düzenlediği saldırıda 12 askerin öldüğü iddialarının asılsız olduğunu belirtti.

Margono, bölgeye ziyaretinin ardından basına yaptığı açıklamada, ayrılıkçıların iddialarını reddederken saldırıda bir askerin öldüğü, 4 askerin kayıp olduğunu duyurdu.

Saldırıda 5 askerin de yaralandığı bilgisini paylaşan Margono, diğer askerlerin ise görev yerlerine döndüğünü kaydetti.

Margono, saldırıdan kurtulan askerlerin ifadesine göre "saldırganların sivil ve çocukları canlı kalkan olarak kullanarak askerlerin karşı atış yapmasını engellediğini" aktardı.

Ayrılıkçı "Batı Papua Özgürlük Ordusu" Sözcüsü Sebby Sambom ise saldırıda öldürülen 12 askerin cesetlerin kendilerinde olduğunu, bunlardan 9'unun yaralı ele geçirilip infaz edildiğini öne sürmüştü.

16 Nisan'da yerel basına yansıyan haberlere göre, şubat ayında kaçırılan Yeni Zelandalı pilot Phillip Mark Mehrtens'i kurtarmak için operasyona katılan 36 kişilik askeri birlik ayrılıkçı "Batı Papua Özgürlük Ordusu"na bağlı silahlı kişilerin saldırısına uğramıştı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre en az 6 askerin öldüğü, 30 civarında askerin ise kayıp olduğu ileri sürülmüştü.

Endonezya topraklarına katıldığı 1963'e kadar Hollanda kontrolündeki Papua bölgesinde, ayrılıkçı silahlı gruplarca bağımsızlık yanlısı faaliyetler yürütülüyor.

Endonezya hükümeti, 1969 referandumunda Papua halkının Endonezya çatısı altında kalmayı kabul etmesi nedeniyle Papua'nın Endonezya'ya ait olduğunu savunuyor.