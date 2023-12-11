Endonezya, Arakanlı Müslümanlara geçici yardım edecek

Endonezya hükümeti, içlerinde çocuk ve kadınların da bulunduğu iki teknedeki 300'den fazla Arakanlı Müslümana geçici yardım edeceğini açıkladı. Arakanlı Müslümanlar, uzun bir yolculuğun ardından Endonezya'ya ulaşmıştı ancak yerel halk tarafından kabul edilmedi.

Endonezya hükümeti, haftalar süren zorlu yolculuğun ardından Endonezya'ya ulaşan ve içlerinde çocuk ve kadınların da bulunduğu iki teknedeki 300'den fazla Arakanlı Müslümana "geçici olarak yardım edileceğini" açıkladı.

Yaklaşık 1,5 aydır denizde olan ve 135 kişiyi taşıyan teknede bulunan 27 yaşındaki Muhammed Amin, Associated Press'e (AP), 2 günden kısa bir süre içinde 5 kez yerlerinin değiştirildiğini ve hala kalacak yer bulanamadığını söyledi.

Bulundukları tekne Endonezya'nın Açe bölgesindeki Lamreh köyüne vardıktan sonra köy sakinleri tarafından 1,5 saat uzaklıktaki valilik yakınlarına götürülen Arakanlı Müslümanlar, buradan Pidie bölgesindeki bir izci kampına transfer edildi ancak bölge sakinleri kampın girişini kapatarak girmelerini engelledi.

Olayın ardından yetkililer tarafından Sosyal İşler Bakanlığı tarafından işletilen bir kongre merkezine götürülen Arakanlı Müslümanların yerel halk tarafından burada da kalmalarına izin verilmedi.

Arakanlı Müslümanlar, valiliğin bulunduğu bölgeye geri götürüldükten sonra geceyi Açe'deki hükümete ait bir kongre salonunda geçirdi.

Hükümet "geçici yardım" sözü verdi

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, başkent Cakarta'da gazetecilere yaptığı açıklamada, hükümetin Arakanlı Müslümanlara "geçici olarak" yardım etmeye devam edeceğini belirterek, "Şimdilik onları geçici olarak barındıracağız. Yerel halk onları kabul etmediği için Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) gibi uluslararası örgütlerle görüşmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

BMMYK Temsilcisi Ann Maymann da Açe'deki duruma ilişkin, Arakanlı Müslümanlara barınacak yer bulmak konusunda hükümetle çalıştıklarını kaydederek, "(Mültecilerin nerede kalacaklarına) Karar vermesi gereken hükümettir." dedi.

Dün 2 tekne Endonezya'ya ulaşmıştı

Yaklaşık 135 Arakanlı Müslüman'ı taşıyan bir tekne dün Endonezya'nın Açe bölgesindeki Lamreh köyüne, yaklaşık 27 gündür denizde seyreden ve yaklaşık 180 kişiyi taşıyan diğer tekne de Açe'nin Blang Raya köyüne varmıştı.

Yaklaşık 180 kişiyle aynı teknede yolculuk yapan 25 yaşındaki Mahmut Hüseyin, AP'ye, Bangladeş'ten kendileriyle başka bir teknenin daha yola çıktığını ancak bu tekneden hala haber alınamadığını söylemişti.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

Birleşmiş Milletler'e (BM) göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bini geçti.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.