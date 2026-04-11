Endonezya, İslamabad'da yapılması planlanan İran görüşmelerini "umut verici" olarak nitelendirdi

Güncelleme:
Endonezya Dışişleri Bakanlığı, ABD ile İran arasında İslamabad'da yapılması planlanan görüşmeleri umut verici olarak nitelendirerek, taraflara kalıcı çözüm çağrısında bulundu. Endonezya, tüm tarafları gerilimi azaltmaya ve barışçıl bir çözüm bulmaya davet etti.

Endonezya, ABD ile İran arasında Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yapılması planlanan görüşmeleri "umut verici" olarak nitelendirirken, taraflara "kalıcı çözüm" çağrısında bulundu.

Endonezya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vahd Nabyl, AA muhabirine, İslamabad'da yapılması planlanan görüşmelere dair değerlendirmelerde bulundu.

Nabyl, söz konusu görüşmelere ilişkin, "Bu, iletişim kanallarını açık tutmaya ve diplomasi için alan açmaya yönelik umut verici bir gelişme." ifadesini kullandı.

Söz konusu gelişmeyi "olumlu bir ilk adım" olarak gördüklerini kaydeden Nabyl, "Endonezya tüm tarafları gerilimi azaltmaya ve çatışmaya barışçıl ve sürdürülebilir bir çözüm bulmaya davet ediyor." çağrısında bulundu.

Vahd, Endonezya'nın tüm tarafları itidale, egemenliğe ve toprak bütünlüğüne saygı duymaya, diyalog ve diplomasiye öncelik vermeye çağırdığını belirtti.

İsrail'in Lübnan'a saldırılarını kınadı

İsrail'in Lübnan'a saldırılarına da değinen Vahd, saldırıları "esefle kınadıklarını" dile getirerek, bunların diplomasiyi tehlikeye attığına işaret etti.

Vahd, "Bu tür saldırılar insani hukuk dahil uluslararası hukukun ciddi bir ihlalidir ve bölgesel gerilimleri daha da artırma ve bölgesel ve küresel güvenliği zayıflatma riski taşımaktadır." dedi.

Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay
ABD ile İran arasındaki müzakerelerin yeri ve saati belli oldu

ABD ile İran arasındaki müzakerelerin yeri ve saati belli oldu
