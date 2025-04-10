Endonezya, ABD Pazarına Bağımlılığı Düşük Tutuyor

CAKARTA, 10 Nisan (Xinhua) -- Endonezya Ekonomik İşler Koordinasyon Bakanı Airlangga Hartarto, ABD'ye ihracatlarının nispeten düşük olması nedeniyle yurtdışına mal sevkiyatında ABD pazarına fazla bağımlı olmadıklarını söyledi.

Hartarto Endonezya'nın en önemli ihracat adresinin an itibarıyla Çin olduğunu belirtti.

Endonezya'nın yurtdışı sevkiyatlarının tek bir ihracat adresine yapılmadığını vurgulayan bakan, ABD'ye olan ihracatlarının, gayrisafi yurtiçi hasılalarının sadece yüzde 2,2'sini teşkil ettiğini kaydetti.

ABD pazarının ölçek olarak Endonezya'nın toplam ticaretinin sadece yüzde 17'sine katkıda bulunduğunu dile getiren Hartarto, ABD dışındaki ülkelerle ticareti artırmak için çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Hartarto salı günü bir etkinlikte yaptığı konuşmada, "Toplam ticaretimizin yüzde 83'ünü oluşturan diğer ülkelerle ticaret önemli bir fırsat teşkil ediyor. ABD pazarı ise sadece yüzde 17'lik bir katkı sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Hartarto, ABD dışındaki pazarlara erişimi genişletme çalışmaları kapsamında Endonezya hükümetinin aktif şekilde bir dizi uluslararası ticaret anlaşması ve girişimini gerçekleştirmeye çalıştığını söyledi.