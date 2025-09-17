Endonezya 2027'ye Kadar Tuzda Kendi Kendine Yeterliliği Hedefliyor

CAKARTA, 17 Eylül (Xinhua) -- Endonezya, 2027 yılına kadar tuz üretimi konusunda kendi kendine yeterliliği hedefliyor. Endonezya Denizcilik ve Balıkçılık Bakanlığı, salı günü parlamentoda düzenlenen oturumda hükümetin ulusal tuz üretim kapasitesini artırmak üzere bir dizi program başlattığını açıkladı.

Bakan Yardımcısı Didit Herdiawan, 2024 ve 2025 yıllarında ham tuza yönelik iç talebin, nüfus ve endüstriyel büyümeyle paralel olarak yıllık olarak yaklaşık yüzde 2,5 artışla 4,9 milyon tona ulaşmasının beklendiğini söyledi.

Bu yıl için yurtiçi tuz üretimi hedefi 2,25 milyon ton olarak belirlenirken, Yerel arzın, 836.000 tonluk mevcut stokla birlikte ulusal talebin yaklaşık yüzde 63'ünü karşılayacağı tahmin ediliyor.

Bu açığı kapatmak ve tam anlamıyla kendi kendine yeterlilik sağlamak için Doğu Nusa Tenggara eyaletinin Rote Ndao bölgesinde 13.000 hektarlık bir tuz havuzu projesi başlatan bakanlık, üretimi 2,6 milyon tona çıkarmayı hedefliyor. Deniz Alanları Yönetimi Genel Müdürü Koswara, parlamentoda yaptığı açıklamada, mevcut tuz havuzlarının iyileştirilerek üretimin yüzde 30'a kadar artırılmasının da planlandığını belirtti.

Endonezya'nın evde tüketim amaçlı tuz açısından kendi kendine yeterliliğe ulaşmış olduğunu kaydeden Koswara, endüstriyel ihtiyaçlara yönelik tuzda ise hala ithalata bağımlı olduklarını ifade etti.