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Ender rastlanan kırmızı şimşeğin görüntüsü tesadüfen kaydedildi

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Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde büyük bir yıldırımın üzerinde çakan kırmızı şimşeğin ender rastlanır türdeki görüntüleri Pazar günü bir fotoğrafçı tarafından tesadüfen kaydedildi. Kırmızı şimşek genellikle bir milisaniye kadar sürdüğü için gözlemlenmesi ve incelenmesi çok zor. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Meizhou kentinden bildiriyor. (XHTV)

HABER: Ender rastlanan kırmızı şimşeğin görüntüsü tesadüfen kaydedildi

KATEGORI·: Çevre

ÇEKİM LİSTESİ:

1. Kırmızı şimşeğin çeşitli görüntüleri

HABERİN İÇERİĞİ:

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde büyük bir yıldırımın üzerinde çakan kırmızı şimşeğin ender rastlanır türdeki görüntüleri Pazar günü bir fotoğrafçı tarafından tesadüfen kaydedildi.

Kırmızı şimşek genellikle bir milisaniye kadar sürdüğü için gözlemlenmesi ve incelenmesi çok zor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Meizhou kentinden bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Guangdong Güncel Haberler

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