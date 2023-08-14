Ender rastlanan kırmızı şimşeğin görüntüsü tesadüfen kaydedildi
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Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde büyük bir yıldırımın üzerinde çakan kırmızı şimşeğin ender rastlanır türdeki görüntüleri Pazar günü bir fotoğrafçı tarafından tesadüfen kaydedildi. Kırmızı şimşek genellikle bir milisaniye kadar sürdüğü için gözlemlenmesi ve incelenmesi çok zor. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Meizhou kentinden bildiriyor. (XHTV)
HABER: Ender rastlanan kırmızı şimşeğin görüntüsü tesadüfen kaydedildi
KATEGORI·: Çevre
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1. Kırmızı şimşeğin çeşitli görüntüleri
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Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde büyük bir yıldırımın üzerinde çakan kırmızı şimşeğin ender rastlanır türdeki görüntüleri Pazar günü bir fotoğrafçı tarafından tesadüfen kaydedildi.
Kırmızı şimşek genellikle bir milisaniye kadar sürdüğü için gözlemlenmesi ve incelenmesi çok zor.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Meizhou kentinden bildiriyor. (XHTV)