Ender rastlanan kırmızı şimşeğin görüntüsü tesadüfen kaydedildi

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde büyük bir yıldırımın üzerinde çakan kırmızı şimşeğin ender rastlanır türdeki görüntüleri Pazar günü bir fotoğrafçı tarafından tesadüfen kaydedildi. Kırmızı şimşek genellikle bir milisaniye kadar sürdüğü için gözlemlenmesi ve incelenmesi çok zor. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Meizhou kentinden bildiriyor. (XHTV)