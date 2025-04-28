İspanya, Belçika, Fransa, Andorra ve Portekiz'de elektrikler kesildi

5 Avrupa ülkesinde kaos! Elektrikler kesildi, metrolar boşaltılıyor
Karanlığa gömülen İspanya'da üçüncü seviye alarm çağrısı: Ordu devreye girsin

Karanlığa gömülen ülkede üçüncü seviye alarm: Ordu devreye girsin
Neredeyse her gün tüketiyoruz! Pazar ve marketten alınan 11 ürün zehirli çıktı

Pazar ve marketten satın alınan 11 ürün zehirli çıktı
İngiliz boksörün Türk şoförü komalık ettiği anlar kamerada

İngiliz boksörün Türk şoförü komalık ettiği anlar kamerada

Endemik Ters Lalelere Saldırı Tepki Topladı

Endemik Ters Lalelere Saldırı Tepki Topladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sadece 20 gün ömrü olan endemik ters lalelere kimliği bilinmeyen kişiler tarafından zarar verildi. Tepkiler çığ gibi büyüyor, yetkililerden önlem alınması isteniyor.

20 günlük ömürleri olan endemik ters lalelere büyük zarar

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kendiliğinden yetişen ve yalnızca 20 günlük ömre sahip olan endemik bir tür olan çok sayıda ters lale, kimliği bilinmeyen kişi veya kişiler koparılması tepkiye neden oldu.

İlçe merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Yürekli köyünde yetişen ters laleler, kimliği belirsiz kişi veya kişilerin saldırısına uğradı. Muhteşem görüntüsüyle yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan ters lalelere yapılan saldırı tepkiye neden oldu. Bölgede incelemelerde bulunan Hakkari Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ali Yiğit, yaşanan üzücü duruma tepki göstererek acilen önlem alınmasını istedi. Duruma tepki gösteren Yiğit, "Bu durum kabullenemez. İlçenin sembolü olan ters laleler bu kadar acımasızca koparılmamalıdır. Acilen bu durum için önlem alınmalı çünkü gerçekten göz göre göre yok ediyoruz. Biz de bunun takipçisi olacağız" dedi.

Yetkilerden alınan bilgilere göre, şimdiye kadar herhangi bir gözaltı olmadığı, ters lalelere zarar vermenin cezasının ise kişi başı 557 bin 212 TL olduğu belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / METİN TEK - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.