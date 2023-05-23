Endemik bitki türlerine üniversitelerden koruma kalkanı

ANKARA'da Türkiye'ye özgü tehlike altındaki 30 bitki türünün korunması için çalışma başlatıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü öncülüğündeki proje kapsamında tehlike altındaki türler üniversitelere eğitim ve koruma çalışmaları yapmaları için sahiplendirildi.

Botanik alanda 40 yıl çalışma yapan Prof. Dr. Mecit Vural, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle Ankara'nın nadir endemik bitki türlerini korumaya yönelik proje geliştirdi. Proje kapsamında başkentin tehlike altındaki 30 endemik bitki türü, üniversitelere sahiplendirildi. Endemik türlerden 'Beypazarı geveni' Ankara Üniversitesi, 'Şah sümbülü' Çankaya Üniversitesi, 'Angora tırtılı' ve 'Anadolu kardikeni' Hacettepe Üniversitesi'ne sahiplendirildi. Örnekleri üniversitelerin kampüslerinde yetiştirilen türlerle ilgili öğrencilere bilgi verilerek, farkındalık oluşturuluyor.

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Prof. Dr. Vural ile röportaj

- Beypazarı Geveni detay

Haber-Kamera: Doğa Başak ÖZTÜRK- Umutcan ÖREN/ANKARA,