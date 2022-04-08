Encümen'de 5 işyeri kiralandı

GÖLCÜK, KOCAELİ (Bültenler) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Encümeni'nin nisan ayı ilk toplantısı Genel Sekreter Balamir Gündoğdu başkanlığında gerçekleştirildi. Kiralama ihalelerinin yapıldığı encümende vatandaş şikayetlerinin değerlendirilmesi sonrası bazı cezalar da kesildi. Encümende diğer konular da görüşülerek karara bağlandı.

GÖLCÜK'TEKİ YAZIHANEYE 30 BİNLİK TEKLİF

Gölcük Otobüs Terminali'ndeki 7 No'lu yazıhane için yapılan ihaleye Sakarya VİB Kooperatifi adına Suat Akın ve Fahri Mehmetefendioğlu ile Hakan Yılmaz katıldı. Aylık muhammen bedeli 1.900 lira olan yazıhane için yapılan açık artırmada dördüncü turda Sakarya VİB Kooperatifi 30 bin liralık en yüksek teklifi verirken Hakan Yılmaz ihaleden çekildi.

GEBZE'DEKİ BÜFEYE ÜÇ TALİPLİ

Gebze Cumhuriyet Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi üzerinde bulunan büfe için Ali Ekber Özkaya, Hüseyin Çelik ve Cengiz Köse ihaleye katılırken 2 bin 400 lira olan aylık muhammen kira bedeli için açık artırma yapıldı. Dördüncü turda en yüksek teklif 2 bin 515 TL ile Ali Ekber Özkaya'dan gelirken diğer katılımcılar ihaleden çekildi. Alikahya'da bulunan iki işyeri için ihaleye katılan Oktay Çetinkaya her iş yeri için aylık 1010 lira teklif sundu.

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