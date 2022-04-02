En uzun orucun tutulduğu Sinop'ta ramazanın ilk günü park ve sahillerde yoğunluk

Sinop'ta vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından yapılan hesaplamalara göre ramazan ayının ilk günü 14 saat 27 dakika ile Türkiye'de en uzun orucu tutuyor.

Kentte güneşli ve sıcak havanın da etkisiyle park ve sahillerde yoğunluk oluşturan vatandaşlar, ramazan ayının ilk gününün heyecanını yaşıyor.

Bazı kent sakinleri park ve sahillerde sohbet ederek, bazıları da balık tutarak iftar saatini bekliyor.

Parkta iftar vaktini bekleyen Seçkin Baş, AA muhabirine, Sinoplular olarak uzun saatler oruç tutmaya alışkın olduklarını söyledi.

Önceki yıllarda daha uzun süre oruç tuttuklarını belirten Baş, oruç tutmanın kendisine huzur verdiğini dile getirdi.

Ramazan ayının güzel ve sıcak havada başladığına işaret eden Baş, "Çok şükür, bir ramazan ayıyla daha buluştuk. İlk gün her şey çok güzel gidiyor. Ülkede en uzun orucu tutuyor olmamız da bizim için çok anlamlı ama zorlanmıyoruz." dedi.

Adnan Alay ise oruç tutmanın her açıdan kendisine iyi geldiğini vurgulayarak, "Ramazan ayı, bereket ve huzur ayıdır. Biz bunu aynı zamanda en uzun orucu tutarak yaşıyoruz. İlk günler etkilendiğimiz oluyor ama çok şükür, şimdilik bir sorun yok. 14 saat 27 dakika uzun bir süre gibi gözükse de biz Sinoplular olarak alışkınız. İnşallah hep beraber sonunda bayramı yaşayacağız." diye konuştu.