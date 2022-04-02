En uzun orucun tutulduğu illerden Kırklareli'nde ilk iftar yapıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

En uzun orucun tutulduğu illerden Kırklareli'nde ilk iftar yapıldı

AA - Özgün Tiran - Güncel
 - Güncelleme:
En uzun orucun tutulduğu illerden Kırklareli'nde ilk iftar yapıldı

Ramazan ayının ilk gününde en uzun orucun tutulduğu illerden olan Kırklareli'nde, vatandaşlar ilk iftarını yaptı.

KIRKLARELİ (AA) - Ramazan ayının ilk gününde en uzun orucun tutulduğu illerden olan Kırklareli'nde, vatandaşlar ilk iftarını yaptı.

İlk gün 14 saat 27 dakika oruç tutan vatandaşlar, oruçlarını açtı.

Kırklareli Müftüsü Aydın Yığman, AA muhabirine, güneşin açısı, enlem ve boylam gibi etkenler göz önüne alınarak Diyanet İşleri Başkanlığı uzmanlarınca yapılan hesaplamaya göre Türkiye'de en uzun orucun Kırklareli ve Sinop'ta tutulduğunu söyledi.

Vatandaşların sabırla oruçlarını tuttuklarını belirten Yığman, tüm vatandaşların ramazan ayını tebrik etti.

Yığman, iftar sonrası vatandaşları teravih namazına davet etti.

Vatandaşlardan Hasan Kılıç ise Kırklarelililer olarak uzun saatler oruç tutmaya alışkın olduklarını söyledi.

Önceki yıllarda daha uzun süre oruç tuttuklarını belirten Kılıç, oruç tutmanın huzur verdiğini dile getirdi.

AA / Özgün Tiran - Güncel

Diyanet İşleri Başkanlığı, Kırklareli, Aydın, Sinop, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title