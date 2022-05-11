KÖRFEZ, KOCAELİ (Bültenler) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğünün organize ettiği Ailem Kocaeli Buluşmalarının ikincisi gerçekleştirildi. Körfez Necmettin Erbakan Kültür Merkezinde gerçekleşen söyleşinin konusu 'En Kıymetli Vazife Annelik' oldu. Yaklaşık 3 saat süren söyleşiye Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak ve Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt katıldı. Program, Ailem Kocaeli Eğitim Merkezi bağlama atölyesi öğrencilerinin konseri ile başladı. Bağlama atölyesinden 9 öğrenci yeteneklerini sergileyip, halk türkülerinden derlemeler seslendirdi.

ÇOCUKLARA YAKLAŞIMLARDAN BAHSEDİLDİ

Bekir Develi ve Merve Gülcemal'in anneler günü özelinde 'En Kıymetli Vazife Annelik' konusu ile gerçekleştirilen söyleşide kendimize bile ilgi çekici gelen bir mecrada çocuklarımızı korumaya çalıştığımızı aktaran Bekir Develi, ''Anneler çocuklara yemek yedirmek için bile internet ortamındaki videoları izletiyor. O zaman da youtuber'ların söyledikleri bizim söylediklerimizden daha değerli oluyor'' dedi.

''EĞİTİM ANNE KARNINDA BAŞLIYOR''

Programda söyleşi yapan eğitimci çocuk kitabı yazarı Merve Gülcemal ise ''Eğitim anne karnında başlıyor. Anne karnındaki bebek, anne ne dinliyorsa çocuk da ondan etkileniyor. Anne baba kavga ediyor, bebek kendisini büzüyor, annenin hissiyatıyla hisleniyor. Ebeveynler çocuklar doğmadan yatağını hazırlıyor, birçok hazırlık yapıyor. Doğmadan önce hazırladığınız yatakta bir ömür kullanacağı omurgaya faydanız olur evet ama bebek doğmadan önce anne karnındaki yatakta huzur ve güven içinde olması daha faydalı olacaktır'' dedi.

AİLEM KOCAELİ PROJESİ

Ailem Kocaeli projesi ile milli-manevi değerlerimiz doğrultusunda, toplumsal gelişimi, aile olma/aile kalabilme süreçlerini destekleyen, kadın, aile ve çocuk temelli çalışmalar yürütülüyor. Bu kapsamda bireylerin, fiziksel, ruhsal, sosyal yönden sağlıklı gelişimlerine destek olmak, toplumsal katılımı ve farkındalığı arttırmak amaçlı eğitim, seminer, söyleşi programları, "Ailem Kocaeli Buluşmaları" adı altında yapılmaya devam edecek.

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