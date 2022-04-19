En iyi balayı destinasyonları açıklandı

Yaz aylarının yaklaşmasıyla evlilik sezonu da hareketleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre, 2020'de yaklaşık 489 bin çift evlenirken, 2021'de ise yüzde 14,92'lik artışla 562 bin çiftin evlenmesi, pandemi öncesinin rakamlarının yakalandığını gösteriyor. Pandemi koşullarının hafiflemesinin ardından bu yıl daha da artması beklenen evlilik planları, balayı rotalarının da şimdiden çizilmesini sağlıyor. Seyahat acentesi Bugün Nereye Gidelim'in Kurucusu İlker Kulaksız, konuya dair açıklamasında, "Evlilik sezonunun açılmasıyla, yoğun hazırlık döneminin ardından birçok çiftin dinlenme ihtiyacı artıyor ve doğayla iç içe bir tatil arzuluyorlar. Bu yüzden hem deniz, kum ve güneşin keyfini çıkarabilecekleri, hem de dinlenebilecekleri sakin bir mekan arayışına giriyorlar. Pandemi sonrasında bungalov gibi farklı alternatifler de dikkat çekiyor" dedi.

DOĞASEVERLERİN TERCİHİ MUĞLA

Balayı tarihlerine göre rotaların da farklılık gösterdiğini söyleyen İlker Kulaksız, "2015'ten bu yana kaydettiğimiz bilgilere göre, tarih gibi çiftlerin tercihleri de destinasyonu belirlemede önemli bir rol oynuyor. Doğayla iç içe olurken, sezon hareketliliğini de kaçırmak istemeyenler, en çok Muğla'daki Dalaman, Faralya, Yediburunlar, Fethiye, Bodrum ve Marmaris'i tercih ediyor. Bu bölgeler çiftlere hem eğlenceyi hem de deniz aktivitelerini bir arada sunmanın yanı sıra, mekan seçimi için de otel, kiralık bungalov ve villa gibi çok çeşitli alternatifler de içeriyor" dedi.

TURİSTİK GEZİ YAPMAK İSTEYEN ÇİFTLER AKDENİZ'E GİDİYOR

Balayını hareketli ve dolu dolu geçirmek isteyen çiftler için ilk sırada İzmir'in tercih sebebi olduğunu aktaran İlker Kulaksız, "İzmir, Ege'nin en hareketli ve alternatifin en bol olduğu destinasyonlar arasında yer alıyor. Özellikle gece hayatına önem verenlerin ilk tercihi İzmir'de Çeşme ve Alaçatı olurken, turistik gezi yapmak isteyenler de Akdeniz Bölgesi'ni tercih ediyor. Bu yönden baktığımızda Antalya'da birbirinden güzel ve keşfedilmemiş mekanlar mevcut. Örneğin Kaş, Kalkan bölgesinde bulunan Kaputaj Plajı, denizin rengi ve sahilin temizliğiyle ziyaretçileri büyülüyor. Kemer ve Belek gibi bölgeler de turizmin oldukça canlı olduğu ve ziyaretçilerinin konforuna önem gösteren işletmelerin yoğun olduğu bölgeler arasında yer alıyor" ifadelerini kullandı.

KONSEPT TATİLİN ADRESİ KAPADOKYA OLDU

Konsept bir balayı geçirmek isteyen çiftlerin Kapadokya'yı tercih ettiğini söyleyen Bugün Nereye Gidelim Kurucusu İlker Kulaksız, "Geniş bir görsel deneyim sunan Kapadokya, sona ermeyen bir keşif yolculuğuna kapı aralıyor ve bölgenin turizmdeki etki ve çekiciliği giderek artıyor" diyerek sözlerine şu ifadelerle sonlandırdı:

"2015'ten bu yana takipçilerimize hayal ettikleri tatil rotalarını çiziyoruz. Adil, şeffaf ve dürüst unsurları önceleyerek 2020'de hizmete sunduğumuz platformumuzla seçenek havuzumuzu büyütmeye devam edeceğiz."

Demirören Haber Ajansı / Güncel