En güzel yemekler ve otlar yarıştı

120 çeşit ot toplanan yarışmada en güzel yemek ise 'Labada Aşı' oldu.

Festivalin üçüncü gününde otları tanıma ve toplama gezilerinden yemek atölyelerine, yabani ot ve bitkilerle beslenme seminerlerinden konserlere kadar bir çok etkinlik düzenlendi.

Alaçatı Cami Meydanı'nda Çağla Şıkel'in sunduğu, "En güzel yemek yarışması ile En çok çeşit ot toplama yarışması" yapıldı.

17 çeşit yemeğin yarıştı yarışmanın jüriliğini, Festival kurucularından Ayhan Sicimoğlu'da içinde bulunduğu ünlü şefler Ahmet Güzelyağgöken, Ayşenur Mihçi, Feridun İgümi, Gökçen Adar, Jilbet Barutçuyan, Maksut Aşgar, Süreyya Üzmez, Reşat Akbaykal, Erhan Şeker yaptı.

Dereceye girenlere altın verildi

Yarışmada dereceye girenlere birinciye tam, ikinciye yarım ve üçüncüye çeyrek altın hediye edildi. Yemek yarışmasında Labada aşı yemeği ile Şennaz Çevik birinci, Karakılçık Risotto yemeği ile Pelin Ulaş ikinci, Alabaş püreli ot köftesi ile Özlem Yorulmaz da üçüncü oldu.

120 çeşit ot toplantı

Tıbbi aromatik ve yenilebilir otlardan oluşan en çok çeşit ot toplama yarışmasında ise

120 çeşit ot ile D. Mehmet Yanar birinci, 113 çeşit o ile Hatice Erden ikinci, 65 çeşit ot ile Simay Çilek de üçüncü oldu.

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