En Fazla Yoksul Hane Şanlıurfa ve Diyarbakır'da - Haberler

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En Fazla Yoksul Hane Şanlıurfa ve Diyarbakır'da

DailyMotion.com - Güncel
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Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye'de en fazla yoksul hane Şanlıurfa ve Diyarbakır'da bulunuyor.

DİYARBAKIR (DailyMotion.com) - Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye'de en fazla yoksul hane Şanlıurfa ve Diyarbakır'da bulunuyor. VOA Türkçe'ye konuşan yetkililer, bu durumu genç nüfusun fazlalığı ve işsizlikle ilişkilendirerek, yatırım yapılması halinde bunun avantaja dönüşebileceği görüşünü paylaşıyor

DailyMotion.com / Güncel

Türkiye İstatistik Kurumu, Diyarbakır, Şanlıurfa, Türkiye, Güncel, Haberler

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