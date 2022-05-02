DİYARBAKIR (DailyMotion.com) - Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye'de en fazla yoksul hane Şanlıurfa ve Diyarbakır'da bulunuyor. VOA Türkçe'ye konuşan yetkililer, bu durumu genç nüfusun fazlalığı ve işsizlikle ilişkilendirerek, yatırım yapılması halinde bunun avantaja dönüşebileceği görüşünü paylaşıyor

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