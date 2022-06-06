En fazla maymun çiçeği vakası Avrupa'da - Haberler

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En fazla maymun çiçeği vakası Avrupa'da

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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En fazla maymun çiçeği vakası Avrupa'da

- Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünya genelinde yayılmakta olan bulaşıcı maymun çiçeği virüsünün 911'den fazla doğrulanmış ve şüpheli vaka ile en fazla Avrupa ülkelerinde görüldüğünü aktardı.

- Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünya genelinde yayılmakta olan bulaşıcı maymun çiçeği virüsünün 911'den fazla doğrulanmış ve şüpheli vaka ile en fazla Avrupa ülkelerinde görüldüğünü aktardı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünya genelinde yayılmakta olan maymun çiçeği virüsünün yaklaşık 30 ülkede görüldüğünü aktararak, Avrupa'da 911'den fazla doğrulanmış veya şüpheli vaka ile virüsün çoğunlukla Avrupa ülkelerinde görülmekte olduğunu belirtti.

Yüzde ve vücudun geri kalanında deri döküntüleri, ateş ve baş ağrısı gibi semptomlara sebep olduğu bilinen ve yakın temas yoluyla yayılan maymun çiçeği virüsünün şu ana kadar en fazla görüldüğü ülkeler arasında sırasıyla, İngiltere, İspanya, Portekiz, Kanada, Almanya, Fransa, Hollanda ve ABD yer aldı.

Verilere göre, İngiltere başta olmak üzere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'yı kapsayan Birleşik Krallık genelinde şu ana kadar toplam 225 vakanın doğrulandığı belirtildi. İspanya'da ise toplamda 186, Portekiz'de 153, Kanada'da 80, Almanya'da 65, Fransa'da ise 51 vaka doğrulandı.

Ayrıca, Hollanda'da 40, ABD'de 25, İtalya'da 20, Belçika'da 17, İsviçre'de 8, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 8, İrlanda'da 6, Avustralya'da 6, Çek Cumhuriyeti'nde 6, Slovenya'da 6, İsveç'te 5, Danimarka'da 3, İsrail'de ise 2 vaka tespit edildi.

Avusturya, Finlandiya, Macaristan, Letonya, Malta, Norveç, Cebelitarık, Fas, Arjantin ve Meksika ise şu ana kadar en az 1'er vaka doğrulandığını bildirdi.

(Aylin Albayrak/İHA)

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