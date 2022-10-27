En eskisi 200 yıllık: Yüzlerce antika eşyayı iş yerinde sergiliyor Antika eşyalarını sergilediği işyerinde, ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkartıyor Kırıkkale'de 65 yaşındaki Serçeşme Demirhan, en eskisi 200 yıllık olan yüzlerce antika eşyayı iş yerinde sergileyerek, ziyaretçilerini...

En eskisi 200 yıllık: Yüzlerce antika eşyayı iş yerinde sergiliyor

Antika eşyalarını sergilediği işyerinde, ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkartıyor

KIRIKKALE - Kırıkkale'de 65 yaşındaki Serçeşme Demirhan, en eskisi 200 yıllık olan yüzlerce antika eşyayı iş yerinde sergileyerek, ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyor.

Kırıkkale'de 22 yıldır bilgisayar sektöründe çalışan 63 yaşındaki Serçeşme Demirhan, evde biriktirdiği antika koleksiyonunu işyerine taşıdı. 65 metrekarelik iş yerinde yüzlerce antika eşya sergileyen Demirhan, vatandaşları da adeta zamanda yolculuğa çıkarıyor. Demirhan, en eskisi 200 yıllık olan tüfek, kılıç, tarım aletleri, bakır ürünleri, gaz lambaları, müzik aletleri, körük, çan, gramafon gibi eşyaları mezat ile internet üzerinden alım satım yapıyor.

Serçeşme Demirhan (63), İHA muhabirine yaptığı açıklamada, 2000 yılından beri bilgisayarcı olarak çalıştığını ifade ederek, evindeki bulundurduğu antika eşyalarını iş yerinde sergilediğini söyledi.

Evdeki antika koleksiyonunu işyerine taşıdığını anlatan Demirhan, "2000 yılından beri bilgisayarcı olarak çalışıyorum. Evde antikalarım vardı koleksiyoncuydum. Onları da getirdim baktım talep ve istek var. Müracaat ettim şimdi bilgisayarcı ve antikacı olarak ikisini birden yürütmekteyim" dedi.

Demirhan, "Bilgisayar malzemelerinin yanında şimdi eski ve antika olarak çeşitli malzemelerimiz var. Gaz lambalarından tutun kılıçlar, gramofonlar, pirinç dövecekler, sabanlar, at araba tekerleri, bakır ürünleri, 1800'lü yıllara ait üstten doldurmalı tüfeklerimiz var. Mekanizmaları bozuk kullanılmıyor. İki adet de tüfeğimiz var bir tekli bir de çiftçi olmak üzere. Kılıçlarımız var Osmanlı yatağı. Çerkez kamalarımız var. O da 200 yıla dayanıyor" diye konuştu.

İş yerine gelen ziyaretçilerine antika eşyalarının tarihini anlattığını belirten Demirhan, "Rağbet çok günlük 20 kişiyi gezdiriyoruz. Onlara anlatıyoruz ürünlerin niteliğini. Gençler geliyor, genler bunların birçoğunu görmemiş. Onlara anlatıyoruz işte şu yıllarda kullanıldı. Onlar bize bir şevk veriyor. Gençler de bilgilenmiş oluyorlar. Bu şekilde hoşuma gidiyor. İnternet üzeri alım satım yapıyoruz. Mezatlara giriyoruz. İnternet üzeri azda olsa satışlarımız oluyor. Kırıkkale dışına da gönderiyoruz" şeklinde konuştu.