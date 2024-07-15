AK Parti, en düşük emekli maaşlarına ek zam yapılmasını içeren kanun teklifini sunacak

(ANKARA) - Ak Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli maaşlarına ek zam yapılmasını içeren kanun teklifi çalışmasını bu akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunacaklarını, yarın, vergi paketiyle birlikte Meclis Başkanlığı'na sunmayı düşündüklerini bildirdi.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, CNN Türk canlı yayınında yaptığı açıklamada, en düşük emekli maaşlarına zam yapılmasına ilişkin çalışmaları konusunda, "İnşallah bu akşam itibarıyla Cumhurbaşkanımıza arz edeceğiz. Vergi mevzuatımız da var. Onlarla birlikte inşallah yarın Meclis Başkanlığımıza bunu arz etmeyi düşünüyoruz" dedi.

Abdullah Güler, şunları söyledi:

"Geçen hafta söylemiştik, biz bu hafta sonu Cevdet Yılmaz Bey'in başkanlığında, Hazine ve Maliye Bakanımız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız, başkanvekillerimizle beraber bir değerlendirme yaptık. Bakanlıklarımızın etki analizlerini aldık, onlar üzerinde çalıştık. Emeklilik sistemimize getireceği yük, bunun karşılığındaki bütçe imkanları nedir, bununla ilgili analizleri toparladık. Ortaya bazı rakamlar çıktı. İnşallah bu akşam itibarıyla Cumhurbaşkanı'mıza arz edeceğiz. Vergi mevzuatımız da var onlarla birlikte inşallah yarın Meclis Başkanlığımıza bunu arz etmeyi düşünüyoruz."