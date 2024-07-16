En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL olacak

(TBMM)- AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli maaşının 12 bin 500 TL olacağını açıkladı. vergi kanununda yapılan değişiklikleri açıklayan Güler, yurt dışına çıkış harcını 500 lira olarak belirlediklerini ve bu tutarın her yıl yeniden değerleme oranıyla artırılacağını belirtti.

Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, teklifle birlikte en düşük emekli maaşının 12 bin 500 liraya yükseltileceğini açıkladı.

Kanun teklifinin 53 maddeden oluştuğunu kaydeden Güler, "Teklif ile vergi adaletinin güçlendirilmesi, verginin payının artırılması, güvenliğin sağlanması, kayıt dışılıkla mücadele, istisnaların kaldırılması, cezaların etkinliğinin artırılması, devreden KDV'nin azaltılması, ithalatın azaltılmasına katkı sağlanması amacıyla düzenlemeler yapıyoruz" dedi.

Güler, yurt dışına çıkış harcını 500 lira olarak belirlediklerini ve bu tutarın her yıl yeniden değerleme oranıyla artırılacağını belirtti.

Güler'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bu düzenlememizin şu anda meevcut 16 milyon 180 bin civarında olan toplam emekli sayımız içerisinde en düşük emekli aylığının 12 bin 500 TL'ye tamamlanması halinde 2024 yılı Temmuz- Aralık dönemi içerisinde etkilenecek emekli sayısı 3 milyon 703 bin 488 kişi. Toplam bütçeye maaliyeti de 33 milyar 200 milyon TL'dir.

Vergide adalet ve etkinliği artırmak amacıyla çok uluslu şirketlerde elde edilen kazançlardan yüzde 30 oranında kurumlar vergisi alınması konusunda düzenleme getiriyoruz."

EYT den emekli olup aynı iş yerinde çalışanlar için uygulanan yüzde 5'lik hazine desteği sonlandırılıyor."

(SÜRECEK)