En Düşük Emekli Aylığının 7 Bin 500, Bayram İkramiyesinin de 2 Bin TL'ye Yükseltilmesini Öngören Kanun Teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Kabul...

En düşük emekli aylığının 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya, emeklilere ödenen bayram ikramiyesinin de bin 100 liradan 2 bin liraya yükseltilmesini öngören kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Teklife göre, gazilere ödenen aylık da 8 bin 503 lira olan asgari ücret seviyesine çıkarılacak.

En düşük emekli aylığının 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya, emeklilere ödenen bayram ikramiyesinin de bin 100 liradan 2 bin liraya yükseltilmesini öngören kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Teklife göre, gazilere ödenen aylık da 8 bin 503 lira olan asgari ücret seviyesine çıkarılacak.

İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bugün kabul edildi.

Teklif, 5 bin 500 TL olan en düşük emekli aylığının 7 bin 500 TL'ye, emeklilere Kurban ve Ramazan bayramlarında ödenen ikramiyelerin de bin 100 TL'den 2 bin TL'ye, gazilere ödenen aylığın da asgari ücret seviyesine yükseltilmesini öngörüyor.

Torba teklifin içinde yer alan bir başka düzenleme de yüksek yargı üyelerinin özlük haklarıyla ilgili. Yargıtay Birinci Başkanvekili, Danıştay Başkanvekili, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili, Danıştay Daire Başkanları, Yargıtay ve Danıştay üyelerinin kıstas aylık oranı, Anayasa Mahkemesi üyeleri ile aynı seviyeye getiriliyor. Bu kadrolarda görev yapanların ek tazminat oranı ve ek göstergeleri Anayasa Mahkemesi Başkanı ve üyeleriyle eşitleniyor.

Ayrıca Yargıtay Başkanı, Danıştay Başkanı, Sayıştay Başkanı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Yargıtay Birinci Başkanvekili, Danıştay Başkanvekili, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili, Sayıştay, Yargıtay ve Danıştay Daire Başkanlarına verilen yüksek hakimlik tazminatı oranları 17 bine çıkarılarak Anayasa Mahkemesi Başkanı ve üyeleri ile eşit duruma getiriliyor.

Torba kanun teklifinde; deprem, sel, yangın gibi afetler ile salgın hastalıklarda çalışma yürütenlere madalya ve nişan verilmesi de öngörülüyor. Buna göre; afetler ile salgın hastalıkların önlenmesinde ya da bunlarla mücadele edilmesinde verdiği katkılarla üstün feragat, fedakarlık, başarı ve yararlık gösteren Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası, yabancılara ise Cumhurbaşkanı Kararı ile Üstün Fedakarlık Nişanı verilecek.