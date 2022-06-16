En çok satan akıllı telefonlar belli oldu!
- Güncelleme:
2022 yılının ilk çeyreğinde Avrupa'nın en çok satan akıllı telefon üreticisi belli oldu. Ayrıca popüler modelleri de listeledik.
Geçtiğimiz yıl, şüphesiz ki akıllı telefon üreticileri için bir hayli zorlayıcı oldu. Bir yanda çip krizi ve hammadde tedarik problemleri, diğer taraftaysa pandeminin beraberinde getirdiği kısıtlamalar. Fakat problemleri fırsata çevirip yükselişe geçen markalar da mevcut. İşte Avrupa'da en çok satan akıllı telefon üreticisi…
Avrupa'da en çok satan akıllı telefon üreticisi – 2022 Q1
Samsung : yüzde 35
Apple : yüzde 25
Xiaomi : yüzde 14
Oppo: yüzde 6
Realme: yüzde 4
Açıklanan verilere göre Avrupa'da en çok satan akıllı telefon üreticisi Samsung oldu. Fakat geçtiğimiz yıla kıyasla pazar payında yüzde 2'lik bir daralma söz konusu. Hemen ardında ise yüzde 1 artış yaşayan Apple geliyor.
iPhone'lar neden Android telefonlardan daha az RAM kullanıyor?
3. sıraya yerleşen Xiaomi'de ise oldukça büyük bir düşüş söz konusu. Zira geçtiğimiz yıl pazarın neredeyse yüzde 20'sine hakimdi. Şimdi ise ancak yüzde 14 seviyelerinde. Fakat Oppo ve Realme gibi rakiplerinden çok daha popüler olduğunu görüyoruz. Zira Oppo yüzde 6'lık pazar payını korurken, Realme yüzde 2'lik bir artış sağlayarak yüzde 4 seviyesine çıkmayı başarıyor. Peki dünyada en popüler modeller hangileri?
Dünya genelinde en çok satan akıllı telefon modelleri – Q1 2022
Apple iPhone 12
Apple iPhone 12 Pro Max
Apple iPhone 13
Apple iPhone 12 Pro
Apple iPhone 11
Samsung Galaxy A12
Xiaomi Redmi 9A
Apple iPhone SE 2020
Apple iPhone 13 Pro Max
Xiaomi Redmi 9
Listeye baktığımızda, Apple'ın gerçekten de Çin'deki satış başarısının rakamlara yansıdığını görüyoruz. Tabii bu durumda Huawei'nin pazardan yavaşça çekilişinin de etkisi var. Fakat en çok satan akıllı telefonlar listesi içerisinde ilk 10'a 7 cihazın adını yazdırmak, şirket için önemli bir başarı oldu.
Geçtiğimiz yılın satış verilerine baktığımızdaysa sıralamanın çok daha farklı olduğunu ve Samsung'un ilk 10 içerisine daha fazla akıllı telefon yerleştirdiğini görüyoruz. Aynı şekilde 2019 yılına ait verilerde de liderlik koltuğunda Apple oturuyor olsa bile Samsung ve Xiaomi pazarda daha fazla etkinlik gösteriyordu. Geçtiğimiz yılın en çok satan akıllı telefonlar listesiyse şu şekilde:
Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!
2020 yılı Model Adet sayısı (milyon) 2019 yılı Model Adet sayısı (milyon) 1 Apple iPhone 11 64,8 1 Apple iPhone XR 46,3 2 Apple iPhone SE (2020) 24,2 2 Apple iPhone 11 37,3 3 Apple iPhone 12 23,3 3 Samsung Galaxy A10 30,3 4 Samsung Galaxy A51 23,2 4 Samsung Galaxy A50 24,2 5 Samsung Galaxy A21s 19,4 5 Samsung Galaxy A20 19,2 6 Samsung Galaxy A01 16,9 6 Apple iPhone 11 Pro Max 17,6 7 Apple iPhone 12 Pro Max 16,8 7 Apple iPhone 8 17,4 8 Samsung Galaxy A11 15,3 8 Xiaomi Redmi Note 7 16,4 9 Xiaomi Redmi Note 9 Pro 15,0 9 Apple iPhone 11 Pro 15,5 10 Apple iPhone 12 mini 14,5 10 Samsung Galaxy J2 Core 15,2
Samsung Galaxy Samsung Xiaomi Apple Güncel Haberler
Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!