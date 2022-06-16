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En çok satan akıllı telefonlar belli oldu!

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En çok satan akıllı telefonlar belli oldu!

2022 yılının ilk çeyreğinde Avrupa'nın en çok satan akıllı telefon üreticisi belli oldu. Ayrıca popüler modelleri de listeledik.

Geçtiğimiz yıl, şüphesiz ki akıllı telefon üreticileri için bir hayli zorlayıcı oldu. Bir yanda çip krizi ve hammadde tedarik problemleri, diğer taraftaysa pandeminin beraberinde getirdiği kısıtlamalar. Fakat problemleri fırsata çevirip yükselişe geçen markalar da mevcut. İşte Avrupa'da en çok satan akıllı telefon üreticisi…

Avrupa'da en çok satan akıllı telefon üreticisi – 2022 Q1

Samsung : yüzde 35

Apple : yüzde 25

Xiaomi : yüzde 14

Oppo: yüzde 6

Realme: yüzde 4

Açıklanan verilere göre Avrupa'da en çok satan akıllı telefon üreticisi Samsung oldu. Fakat geçtiğimiz yıla kıyasla pazar payında yüzde 2'lik bir daralma söz konusu. Hemen ardında ise yüzde 1 artış yaşayan Apple geliyor.

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3. sıraya yerleşen Xiaomi'de ise oldukça büyük bir düşüş söz konusu. Zira geçtiğimiz yıl pazarın neredeyse yüzde 20'sine hakimdi. Şimdi ise ancak yüzde 14 seviyelerinde. Fakat Oppo ve Realme gibi rakiplerinden çok daha popüler olduğunu görüyoruz. Zira Oppo yüzde 6'lık pazar payını korurken, Realme yüzde 2'lik bir artış sağlayarak yüzde 4 seviyesine çıkmayı başarıyor. Peki dünyada en popüler modeller hangileri?

Dünya genelinde en çok satan akıllı telefon modelleri – Q1 2022

Apple iPhone 12

Apple iPhone 12 Pro Max

Apple iPhone 13

Apple iPhone 12 Pro

Apple iPhone 11

Samsung Galaxy A12

Xiaomi Redmi 9A

Apple iPhone SE 2020

Apple iPhone 13 Pro Max

Xiaomi Redmi 9

Listeye baktığımızda, Apple'ın gerçekten de Çin'deki satış başarısının rakamlara yansıdığını görüyoruz. Tabii bu durumda Huawei'nin pazardan yavaşça çekilişinin de etkisi var. Fakat en çok satan akıllı telefonlar listesi içerisinde ilk 10'a 7 cihazın adını yazdırmak, şirket için önemli bir başarı oldu.

Geçtiğimiz yılın satış verilerine baktığımızdaysa sıralamanın çok daha farklı olduğunu ve Samsung'un ilk 10 içerisine daha fazla akıllı telefon yerleştirdiğini görüyoruz. Aynı şekilde 2019 yılına ait verilerde de liderlik koltuğunda Apple oturuyor olsa bile Samsung ve Xiaomi pazarda daha fazla etkinlik gösteriyordu. Geçtiğimiz yılın en çok satan akıllı telefonlar listesiyse şu şekilde:

2020 yılıModelAdet sayısı (milyon)2019 yılıModelAdet sayısı (milyon)
1Apple iPhone 1164,81Apple iPhone XR46,32Apple iPhone SE (2020)24,22Apple iPhone 1137,33Apple iPhone 1223,33Samsung Galaxy A1030,34Samsung Galaxy A5123,24Samsung Galaxy A5024,25Samsung Galaxy A21s19,45Samsung Galaxy A2019,26Samsung Galaxy A0116,96Apple iPhone 11 Pro Max17,67Apple iPhone 12 Pro Max16,87Apple iPhone 817,48Samsung Galaxy A1115,38Xiaomi Redmi Note 716,49Xiaomi Redmi Note 9 Pro15,09Apple iPhone 11 Pro15,510Apple iPhone 12 mini14,510Samsung Galaxy J2 Core15,2

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