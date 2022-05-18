En çok para harcanan mobil oyunlar belli oldu! - Haberler

Akıllı telefon sektöründe 2010 yılından itibaren yaşanan köklü değişimin meyveleri sonunda toplanmaya başladı. Bu kapsamda mobil dünyada devasa bir büyüme yaşanırken, gün geçtikçe akıllı hale gelen telefonlar da günlük hayatımızın en büyük vazgeçilmezlerinden biri haline geldi. Durum böyle olunca mobil oyunlar, PC ve konsol yapımlarının önüne geçmeye başladı.

En çok para harcanan mobil oyunlar

Mobil sektörün analizindeki en güçlü araçlardan biri olarak kabul edilen Sensor Tower, kısa süre önce nisan ayının en çok para harcanan mobil oyunlarını açıkladı. Geçen ayın şampiyonu 274,5 milyon doları kasasına koyan Honor of Kings oldu. Yapıma en çok para harcayan ülke yüzde 96,4 ile Çin oldu. İkinci sırada yüzde 1,4 ile Tayland ve yüzde 1,4 ile Tayvan yer aldı.

PUBG Mobile'a en çok para harcayan ülkeler belli oldu: Şaşırtan Türkiye detayı!

Nisan ayında en çok para harcanan ikinci mobil oyun 218 milyon dolarla PUBG: Mobile oldu. Çin, yüzde 61.7 ile yapıma en çok para harcayan ülke olurken, ABD yüzde 8,8 ile ikinci ülke ünvanını aldı. Türkiye ise bu ay PUBG: Mobile'a en çok para harcayan ülkelerin arasında yer almadı. Geçtiğimiz aylarda çıkış yapan PUBG: New State, beklentileri karşılayamadı ve en çok para harcanan mobil oyunlar listesine giremedi.

Küresel mobil oyun pazarı, Nisan 2022'de App Store ve Google Play Store platformlarından toplamda 7 milyar dolar elde etti. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 4,6 oranında düşüş yaşadı. Aynı zamanda Nisan 2022'de mobil oyunlara en çok para harcayan ülke 1,9 milyar dolarla toplam harcamaların yüzde 27,7'sını oluşturan ABD oldu. Google Play Store'un aktif olmadığı Çin yüzde 20,4 ile ikinci sırada yer alırken, Japonya ise yüzde 18 üçüncü sıradan kendine yer buldu.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce mobil oyun sektörünün gidişatı nasıl? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

Shiftdelete / Güncel