EN ÇOK İHRACAT YAPAN KİMYA FİRMALARI ÖDÜLLENDİRİLDİ

Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) 2021 yılında en çok ihracat yapan firmaları ödüllendirdi.

Ödül törenine Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turugay, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, TİM Başkanı İsmail Gülle, İKBİM Başkanı Adil Polister ve ödül alan firma yetkilileri katıldı.

Törende konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay Piyamay rakamlarına baktığımızda karşımıza kimya sektörü ve plastik sektörü çıkıyor. Piyamayda aslında öncü sektöründen biri olduğunu bizim kimya ve plastik sektörü açık ve net ortaya koyuyor. Rakamlara bakalım gecen seneyi 25,4 milyar dolar ihracatla tamamladık. Ne kadarlık bir artıştan bahsediyoruz yüzde 38,8 gibi bir artıştan bahsediyoruz. Bu sene üç ayda nereye ulaştık, 20 Mart itibari ile 6,4 milyar dolara ulaştık. Yüzde 37,1 artıştan bahsediyoruz. Gecen sene Türkiye'nin toplam ihracatı yüzde 32,9 artarken kimya sektörümüz ihracatını yüzde 38,8 artırmış, bu sene baktığımızda ihracatımız ilk iki ayda yüzde 21,4 artarken kimya sektörümüz ihracatını yüzde 37 artırmış diye konuştu.

Konuşmaların ardından ödül kazanan firmalara ödülleri taktim edildi.